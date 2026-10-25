Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü mezunları 24. kez Balkan Kongre Merkezi\'nde buluştu

Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü mezunları bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Geleneksel Kimya Mezunlar Günü etkinliğinin 24'üncüsü Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Şengül ve Kimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, mezunlar buluşmasının üniversite ile mezunlar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve mesleki deneyimlerin öğrencilere aktarılması açısından önem taşıdığını belirtti.

Etkinlikte söz alan emekli öğretim üyeleri de geçmiş yıllara ilişkin anılarını katılımcılarla paylaştı.

Mezunlar adına konuşan Eşref Koltuk ise kimya bölümünde aldığı eğitimin meslek hayatına ve görev aldığı projelere sağladığı katkıdan söz ederek buluşmanın kendileri için taşıdığı önemi dile getirdi.

Etkinlik kapsamında, mezuniyetlerinin 20. yılını kutlayan 2006 yılı mezunları için temsili cübbe giyme töreni düzenlendi. Program, fuaye alanında düzenlenen kokteylle sona erdi.