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TÜ Rektörü Erhan Tabakoğlu, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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TÜ Rektörü Erhan Tabakoğlu, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Anadolu Ajansı'nın 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Tabakoğlu, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek tercihlerini belirledi ve AA'nın başarılı çalışmalarının devamını diledi.

TÜ Rektörü Erhan Tabakoğlu, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
16.01.2024 - 08:37,
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tabakoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre - yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hosana imzalı "Tarifsiz" fotoğrafını seçen Rektör Tabakoğlu "Deprem: Umut" kategorisinde de tercihini Aydın Arik'in çektiği "Ha gayret" fotoğrafından yana kullandı.

Karar verirken zorlandığını ifade eden Tabakoğlu, haber kategorisinde "Zaman yolculuğu" adlı fotoğrafı seçti. Çevre - yaşam kategorisinde "Dağlar arasında" adlı fotoğrafa oy veren Tabakoğlu, spor kategorisinde de "Er meydanı" adlı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde zafer anını anlatan Özgün Tiran'ın çektiği fotoğrafı seçti.

Tabakoğlu, AA'nın başarılı çalışmalarının devamını dilediğini ifade etti.

Kaynak: AA
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Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Deprem, Gazze, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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