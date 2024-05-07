Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na Liderlik Mükemmellik Ödülü - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na Liderlik Mükemmellik Ödülü

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu\'na Liderlik Mükemmellik Ödülü

Kosova İşletme ve Teknoloji Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na liderlik mükemmellik ödülü verdi. Tabakoğlu, Balkan üniversitelerinin değerlerini ve standartlarını tanıtma ve konsolide etmedeki liderlik ve katkılarından dolayı takdir edildi. Ödül törenine, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi ve Kosova Hükümeti Bölgesel Kalkınma Bakanı da katıldı.

07.05.2024 16:29
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Kosova İşletme ve Teknoloji Üniversitesince (UBT), Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na "Liderlik Mükemmellik Ödülü" verildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, UBT Rektörü Prof. Dr. Edmond Hajrizi, üniversitede düzenlenen ödül töreninde, Tabakoğlu'nun, Balkan üniversitelerinin değerlerini ve standartlarını tanıtma ve konsolide etmedeki liderlik ve katkılarını takdir ettiğini belirtti.

Ödülü, üniversitelerin Balkan Üniversiteler Birliğine entegrasyonunda gösterdiği liderlik nedeniyle Tabakoğlu'na verdiklerini aktaran Hajrizi, "Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun kalitenin korunmasında ekiplere liderlik etmesi ve dış kurumsal değerlendirmelerde sunduğu katkılar oldukça önemlidir. UBT, Tabakoğlu'nun katkılarıyla Balkan Üniversiteler Birliğinin bir parçası oldu. İş birliğimiz neticesinde Teknopark'ı oluşturduk. Ayrıca Kosova'ya ve Balkanlara sağladığı katkılardan dolayı Tabakoğlu'na teşekkür ediyoruz. İsmi her zaman için üniversitemizde özel bir yerde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tabakoğlu da ödülü TÜ ve Türkiye için memnuniyetle aldığını dile getirdi.

TÜ'nün Balkanlar misyonu ve vizyonuyla hareket eden, Balkanları önceleyen bir üniversite olduğunu aktaran Tabakoğlu, Balkan Üniversiteler Birliği ile ilgili bir sunum da yaptı.

Tabakoğlu, Balkanları bir araya getirmek, birleştirmek ve barıştırmak için çaba sarf ettiklerini ve bunun için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ödül törenine, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ve Kosova Hükümeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na Liderlik Mükemmellik Ödülü - Son Dakika

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