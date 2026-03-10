Trakya Üniversitesi Stratejik Plan Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya Üniversitesi Stratejik Plan Toplantısı

Trakya Üniversitesi Stratejik Plan Toplantısı
10.03.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi 2028-2032 stratejik planı için toplantı düzenlendi, sunumlar yapıldı.

Trakya Üniversitesinde 2028-2032 yıllarını kapsayan yeni stratejik plan hazırlık sürecine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Rektörlük Senato Salonu'ndaki toplantının açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, üniversitenin önümüzdeki beş yıllık yol haritasını şekillendirecek stratejik plan hazırlık sürecinin başladığını belirtti.

Toplantı kapsamında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Cansu Avcı tarafından "2028–2032 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları" başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Güngör İlkiz Yüksel ise stratejik plan sürecinde kullanılacak sisteme ilişkin teknik bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıya rektör yardımcıları ve akademisyenler katıldı.

Büyükaltıağaç köyünde iftar verildi

Meriç'in Büyükaltıağaç köyünde iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, iftara öncesi Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, vatandaşlarla sohbet ederek ramazanın birlik ve beraberlik ruhunu paylaştı.

İftara Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

TÜ'de panel düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Güçlü Kadınlar, Umutlu Yarınlar: Kadının Güçlendirilmesi Paneli düzenlendi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. İsmail Hakkı İnan Konferans Salonu'ndaki panele Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nihan Ertan, Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Zeliha Yıldız Karaman ile Edirne Barosu avukatları Ayşenur Çalışkanlar Aşılıoğlu ve Özge Gündüz Hazır konuşmacı olarak katıldı.

Panelde Ertan, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sosyal Hizmet Uygulamaları Bilgilendirmesi", Hazır "Hukukumuzda Kadının Yeri", Aşılıoğlu da "Israrlı Takibin Hukuki Boyutu", Zeliha Yıldız Karaman ise "İŞKUR Hizmetleri ve Kadının Güçlendirilmesi" konularında sunum yaptı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Stratejik Plan Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Mourinho derbide fena kızardı İşte onu delirten kelime Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

11:03
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 11:29:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi Stratejik Plan Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.