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Trakya Üniversitesi, UI GreenMetric sıralamasında 255. oldu - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi, UI GreenMetric sıralamasında 255. oldu

Trakya Üniversitesi, dünya genelinde üniversiteleri sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına göre değerlendiren UI GreenMetric'in 2023 yılı sonuçlarına göre 255. sırada yer aldı. Üniversite, altyapı, geri dönüşüm, enerji ve iklim değişikliği, su kaynakları, ulaşım ve eğitim olmak üzere 6 ana başlıkta değerlendirilerek puanlandı ve dünyanın en çevreci 255. üniversitesi oldu.

Trakya Üniversitesi, UI GreenMetric sıralamasında 255. oldu
22.12.2023 - 16:01,  Güncelleme: 16:03
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Trakya Üniversitesi, dünya genelinde üniversiteleri sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına göre değerlendiren "UI GreenMetric"in 2023 yılı sonuçlarına göre 255. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekerek çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan GreenMetric, bu yıl katılımcı 1183 üniversiteyi inceledi.

Dünyanın seçkin üniversiteleri her yıl altyapı, geri dönüşüm, enerji ve iklim değişikliği, su kaynakları, ulaşım ve eğitim olmak üzere 6 ana başlıkta değerlendiriliyor. yükseköğretim kurumlarını her değerlendirme alanı için puanlayarak uluslararası arenada sıralıyor.

Trakya Üniversitesi bu yıl 6 ana başlıktan oluşan sıralamada altyapı ve mevcut yerleşim kategorisinde 1275 puan, enerji ve iklim değişikliği kategorisinde 1135 puan, atık yönetimi kategorisinde 1575 puan, su koruma kategorisinde 600 puan, ulaşım kategorisinde 1435 puan ve eğitim ve araştırma kategorisinde 1500 puan alarak toplamda 7520 puan ile sıralamada yerini aldı.

Üniversite topladığı puanlarla dünyanın en çevreci 255. üniversitesi oldu.

UI GreenMetric tarafından başlatılan elektronik atık kampanyasına da katılan Trakya Üniversitesi, dünya genelinde kampanyaya katılan 57 üniversite arasında yapılan sıralamada 21. sıraya yerleşti.

Green Metric Sıralaması Nedir?

GreenMetric Platformu, 2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulmuştur. GreenMetric sıralaması, üniversitelerin yeşil kampüs ve sürdürülebilirlikle ilgili mevcut durumlarını ve politikalarını değerlendirmekte ve dünya çapında karşılaştırmaktadır.

Üniversite yöneticilerinin ve paydaşlarının ilgisini çekmek suretiyle küresel iklim değişikliği, enerji ve su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve yeşil ulaşım ile mücadeleye daha fazla dikkat gösterilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Kaynak: AA
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