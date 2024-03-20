Trakya Üniversitesi ve Kosova İş ve Teknoloji Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Kosova İş ve Teknoloji Üniversitesi arasında ortak bilimsel çalışmalarla öğrenci ve akademisyen değişimini temel alan ikili iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kosova İş ve Teknoloji Üniversitesi (UBT) Rektörü Prof. Dr. Edmond Hajrizi, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, iki üniversite arasındaki ortak çalışmalar görüşülüp iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Tabakoğlu, Kosova'yı dost ve kardeş ülke olarak gördüklerini belirtti.

Protokolün, eğitim, araştırma ve diğer akademik faaliyetlerin yanı sıra kültürel iş birliğini de içerdiğini aktaran Tabakoğlu, anlaşmanın öğrenci, akademisyen ve araştırmacılar için önemli faydalar sağlayacağını ifade etti.

Ziyarette, Kosova Teknopark'ın açılması konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.