Trampa'nın Yunan Vatandaşlığı Sorgulanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trampa'nın Yunan Vatandaşlığı Sorgulanıyor

Yunan milletvekili Hitas, Müftü Trampa'nın vatandaşlık durumu ve sınır dışı edilmesi için önerge verdi.

29.11.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunan Çözümü Partisi Milletvekili Konstandinos Hitas, meclise sunduğu önergede, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'nın Yunan vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmayacağını ve sınır dışı edilip edilmeyeceğini sordu.

Hitas, Yunanistan Dışişleri ve Adalet bakanlıklarının yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, Trampa'nın ekim ayında Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmanın Yunanistan aleyhine propaganda içerdiğini öne sürdü.

Trampa'nın konuşmasının Batı Trakya'da Yunan karşıtı bir süreç başlatmaya yönelik olduğunu iddia eden Hitas, Trakya'da, Trampa'nın öncülüğünde tehlikeli ve Yunan karşıtı bir süreç geliştiğini savundu.

Hitas, önergesinde, Trampa'nın faaliyetlerinin yasal statüsünün araştırılmasını istedi, Yunan vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmayacağını ve sınır dışı edilip edilmeyeceğini sordu.

Trampa, söz konusu konferansta, "Kültür bir toplumun her şeyidir. Dilimiz bizim kültürümüzü oluşturur. Yunan devletinin verdiği en büyük mücadele bizim dilimizi yok etme noktasındadır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Milletvekili, Yunanistan, Müftü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trampa'nın Yunan Vatandaşlığı Sorgulanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
00:42 İslam Memiş uyardı: Sadece dolar değil sahte euro da var İslam Memiş uyardı: Sadece dolar değil sahte euro da var
23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
09:53 Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Eğitim uçağı işlek caddeye düştü: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
09:35 Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:32 Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran an: Ancelotti Arda’ya bağırdı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
09:21 Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde yayla çorbamız da yer aldı
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 01:34:11. #1.11#
SON DAKİKA: Trampa'nın Yunan Vatandaşlığı Sorgulanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.