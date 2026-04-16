Tramvay Çarpması: Kadın Yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tramvayın çarpması sonucu yaralandı.
Sivas Caddesi Doğu Garajı'nda, 58 yaşındaki Ş.Y'ye tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki tramvay çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tramvayın altında kalarak yaralanan kadın çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
