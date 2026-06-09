Tramvay Kazasında 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Fatih'te tramvayın altında kalan 6 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Laleli durağında dün tramvayın çarptığı 6 yaşındaki Muhammed M. M'nin aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tramvayın çocuğa çarpmasının ardından çevredekilerin panikle olay yerine koştuğu görülüyor.
Vatandaşların tramvayın çevresinde toplanarak çocuğa yardım etmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seyreden tramvay, Laleli durağında 6 yaşındaki Özbekistan uyruklu Muhammed M. M'ye çarpmış, bir süre sürüklenen çocuk aracın altında kalmıştı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhammed M. M'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ekiplerin çalışmasıyla tramvayın altından çıkarılan çocuğun cenazesi, morga kaldırılmıştı.
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