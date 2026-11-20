Fatih'te tramvayda bir yolcunun çantasından 30 bin dolar çalan şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin suç ortaklarıyla birlikte tramvayın içinde hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih, Aksaray Tramvay durağında 8 Kasım'da tramvay içinde seyahat eden R.Y.İ.'nin çantasının içinde bulunan 30 bin dolar parası yankesicilik yöntemiyle çalındı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayın tramvayın içindeki güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. 2'si kadın 3 kişi oldukları tespit edilen şüphelilerin dolu tramvayın içinde mağdurun çevresini sararak hırsızlık yaptıkları, ardından araçtan inerek yaya olarak kaçtıkları tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilerden İ.Ö.'nün kimliği tespit edildi. İ.Ö., 19 Kasım'da Bayrampaşa'da gözaltına alındı. Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen İ.Ö. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.