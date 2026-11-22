Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin 90 kilometre güneyindeki turistik Ninh Binh kentinde, çoğunluğu kadınlardan oluşan yerel halk, "sampan" adı verilen geleneksel kayıklarla turistleri Trang An vadilerinde gezdirerek geçimini sağlıyor.

Kireç taşı dağları, mağaraları ve su yollarıyla 2014'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Trang An'da, turizmin gelişmesi çevre köylerdeki ailelerin geçim kaynaklarını da değiştirdi.

Vadinin çevresindeki köylerin??????? sakinleri, bölgenin alçak kesimlerinde yılda yalnızca bir kez çeltik hasadı yapabiliyordu. Turizme açılan vadilerin bazılarında ise dipte biriken çamur temizlenerek kayıkların mağaralara ulaşabileceği su yolları oluşturuldu. Civar köylerde yaşayan kadınlara kayık kullanma ve yolcu güvenliği konusunda eğitimler verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlar belge alarak yerli ve yabancı turistleri sampanlarla gezdirmeye başladı.

Kayıkçı kadınlar, iskelede sabahın erken saatlerinden itibaren yolcu beklemeye başlıyor. Yeşil üniformaları ve koni biçimindeki geleneksel şapkalarıyla sırayla iskelede yolcularını karşılayan kadınlar, ziyaretçileri can yeleklerini giymeleri konusunda uyarıyor.

Yolcular yerlerini alınca iskeleden ayrılan kayıklar, dağların arasındaki dar su yollarına doğru ilerliyor. Dört ayrı güzergahta düzenlenen turlar, seçilen rotaya göre 1,5 ila 3 saat sürüyor.

Yolculuğun en fazla dikkati gerektiren bölümlerinden biri mağara geçişleri olarak biliniyor.

Kayıkçılar, daralan geçitlerde kayığı kaya duvarlarına çarpmadan ilerletirken tavanın alçaldığı yerlerde yolcuları başlarını eğmeleri için uyarıyor. Tapınak duraklarında ise ziyaretçilerin kıyıya çıkıp gezilerini tamamlamasını bekliyor, ardından yeniden kürek başına geçiyorlar.

Güzergah boyunca mağaraları ve tapınakları da tanıtan kayıkçılardan bazıları, yabancı ziyaretçilerle konuşabilmek için İngilizce öğreniyor.

Kimi gün iki sefere çıkıyor, kimi gün sıranın gelmesini bekliyorlar

Bölgede kayıkçılık yapan 2 bini aşkın kişinin çoğunu çevre köylerde yaşayan kadınlar oluşturuyor.

Turizm sezonunun yoğun günlerinde bir kayıkçı iki sefere çıkabilirken ziyaretçinin az olduğu dönemlerde sıranın yeniden kendisine gelmesi 2 günü bulabiliyor.

Bazı aileler, tura çıkmadıkları günlerde tarlalarında çalışmayı ve hayvanlarına bakmayı sürdürüyor.

Trang An'da 15 yıldır kürek çekiyor

Burada 15 yıldır kayıkçılık yapan 50 yaşındaki Bui Thi Nam, AA muhabirine, ziyaretçileri kayıkla gezdirmenin yanı sıra pirinç ve sebze yetiştirdiğini söyledi.

Bölgede yaklaşık 2 bin kayık bulunduğunu belirten Nam, kayıkçıların iskelede sırayla yolcu aldıklarını anlattı.

Her seferde 4 ziyaretçiyi kayığına aldığını anlatan Nam, ziyaretçiler güzergahın tamamını gezmek istediğinde turun yaklaşık üç saat sürdüğünü, iskeleye döndüğünde yeniden sıraya girdiğini kaydetti.

Nam, günde kaç kez kürek başına geçtiğinin ziyaretçi yoğunluğuna bağlı olduğunu dile getirdi.

İçinde bulundukları dönemde bazı günler bir sefere çıktığını, bazen de yeniden yolcu almak için birkaç gün beklediğini aktaran Nam, ziyaretçilerin yoğun olduğu yılın ilk aylarında ise günde 2 sefere çıkıp 8 kişiyi gezdirebildiğini söyledi.

Nam, "Bu mevsimde günde bir sefer yapıyoruz. Bazen bize hiç sıra gelmiyor. Yılın başında ise günde iki sefere çıkabiliyoruz." diye konuştu.

Gelirlerinin yaptıkları sefer sayısına göre??????? değiştiğini aktaran Nam, kimi zaman ziyaretçilerin kendisine bahşiş verdiğini de kaydetti.

Turistlerle 3 saat aynı kayıkta zaman geçiriyor

Nam, mesleğin en zor yanlarından birinin saatlerce kürek çekmenin gerektirdiği bedensel güç olduğunu, yıllar içinde bu tempoya alıştığını dile getirdi.

Yabancı ziyaretçilerle aynı kayıkta yaklaşık 3 saat geçirdiğini anlatan Nam, İngilizce bilmediği için onlarla iletişim kurmakta güçlük çektiğini ifade etti.

İki çocuk annesi olduğunu aktaran Nam, kayıkçılığı sevmesinde ailesine yakın olabilmesinin önemli payı olduğunu kaydetti.

İş günü ne kadar uzun sürerse sürsün eve döndüğünde ailesiyle ilgilendiğinin altını çizen Nam, "Trang An'da çalışarak hem evin geçimine katkıda bulunabiliyorum hem de torunlarının bakımına zaman ayırabiliyorum. Bu iş sayesinde aileme yakın olabiliyorum. Hem para kazanabiliyorum hem de ailemle ilgilenebiliyorum." dedi.