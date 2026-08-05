Trans-Hazar Fiber Optik Hattı'nda kritik aşama tamamlandı - Son Dakika
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Trans-Hazar Fiber Optik Hattı'nda kritik aşama tamamlandı

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Kazakistan ve Azerbaycan'ın ortak projesi Trans-Hazar Fiber Optik Hattı'nda denizaltı kablosu Kazakistan kıyılarına ulaştı. Proje, Asya-Avrupa arasında doğrudan veri koridoru oluşturacak; kara etabının sonbaharda tamamlanması planlanıyor.

Kazakistan ve Azerbaycan'ın ortaklaşa hayata geçirdiği Trans-Hazar Fiber Optik Hattı projesinde kritik aşama tamamlanırken, Hazar Denizi'nin tabanına döşenen denizaltı kablosu Kazakistan kıyılarına ulaştı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın "Kazakhtelecom" şirketi ile Azerbaycan'ın "AzerTelecom International" şirketi tarafından yürütülen proje kapsamında Aktau-Sumgait güzergahında yüksek hızlı veri aktarım hattı oluşturuluyor.

Projenin, Kazakistan ve Azerbaycan'ın dijital altyapılarını birbirine bağlaması ve Asya ile Avrupa arasında doğrudan veri aktarım koridoru oluşturması hedefleniyor.

Hazar Denizi'nin tabanına döşenen denizaltı kablosunun Kazakistan kıyılarına ulaştırılması dolayısıyla Aktau kentinde tören düzenlendi.

Tören kapsamında Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanı Jaslan Madiev, "Kazakhtelecom" Yönetim Kurulu Başkanı Bagdat Musin ve "AzerTelecom International" Genel Müdürü Ana Nakaşidze kablo döşeme gemisindeki çalışmaları inceledi.

Madiev, projede denizaltı kablosunun Hazar Denizi tabanına döşenmesiyle en zorlu aşamanın tamamlandığını belirterek, yeni hattın Kazakistan'ın küresel veri aktarım ağlarıyla bağlantısını genişleteceğini ifade etti.

Hattın yapay zeka, bulut teknolojileri ve modern veri merkezlerinin geliştirilmesi için de altyapı sağlayacağını kaydeden Madiev, Kazakistan'ın Avrupa ile Asya arasında stratejik bir dijital köprü olarak konumunu güçlendirdiğini söyledi.

Musin de projenin uluslararası veri trafiğinin güvenilirliğini artıracağını ve işletmelere dünya standartlarında dijital altyapıya erişim sağlayacağını vurguladı.

Trans-Hazar Fiber Optik Hattı'nın kara etabı sonbaharda tamamlanacak

Öte yandan, denizaltı kablosunun kıyı altyapısına bağlantı çalışmaları sürüyor.

Geçen yıl başlayan projenin kara altyapısının sonbaharda tamamlanması, sistemin devreye alınması ve test çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Projenin inşası ve ilerleyen dönemde işletilmesinden ise Kazakhtelecom ile AzerTelecom International'ın ortak girişimi CaspiLink B.V. sorumlu olacak.

Kaynak: AA

Deniz Altı, Azerbaycan, Kazakistan, Teknoloji, Güncel, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trans-Hazar Fiber Optik Hattı'nda kritik aşama tamamlandı - Son Dakika

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