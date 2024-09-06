TransAnatolia Rally Raid Bingöl Etabı Sona Erdi

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Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Rally Raid yarışının Bingöl etabı sona erdi.

Türkiye'nin en zorlu ve uzun rallisi olarak anılan 2 bin 200 kilometrelik rallinin duraklarından biri de Bingöl'ün Karlıova ilçesi oldu.

Sabahın erken saatlerinde ilçeye bağlı Boncukgöze köyü bölgesinde start alan yarışmacılar, Hasanova köyü bölgesindeki Şerefettin Dağlarının zorlu parkurunu aşarak Arakonak'ta buluştu.

Yarışmacıların, Adaklı, Kaynakdüzü, Karlıova Hasanova (Şerefettin Dağı), Arakonak, Gevaş, ve Bağlama etaplarından geçerek, yarışı Van'da tamamlayacakları öğrenildi.