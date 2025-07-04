Transneft Başkan Yardımcısı Badalov Pencereden Düştü

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft'in Başkan Yardımcısı Andrey Badalov'un pencereden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.
Rus haber ajansı TASS'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Badalov'un başkent Moskova'da yaşadığı binanın önünde bu sabah cesedinin bulunduğu belirtildi.
İlk belirlemelere göre, Badalov'un pencereden düşerek hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen haberde, Badalov'un sağlık sorunları yaşadığı vurgulandı.
Haberde, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve Badalov'un intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi.
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