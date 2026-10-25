Trappes saldırısı şüphelisinin gözaltı kararı psikolojik incelemeyle kaldırıldı - Son Dakika
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Trappes saldırısı şüphelisinin gözaltı kararı psikolojik incelemeyle kaldırıldı

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Trappes'te 1 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının şüphelisinin gözaltı kararı psikolojik durum incelemesi gerekçesiyle kaldırıldı. Kan örneklerinde 2 farklı uyuşturucuya rastlanan şüphelinin 3 yakınının gözaltı süreci devam ediyor.

Fransa'da bu hafta 1 kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını düzenleyen şüpheli hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Trappes kentindeki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığından (PNAT) yapılan açıklamaya göre, söz konusu terör saldırısının şüphelisi Kevin T'nin kan örneklerinde 2 farklı uyuşturucu çeşidi tespit edildi.

Kevin T. hakkındaki gözaltı kararı, psikolojik durumunun incelenmesi gerekçesiyle kaldırıldı.

48 saat sürebilecek bu inceleme sürecinde, Kevin T'nin psikolojik durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi bekleniyor.

Kevin T, Paris Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilirken, 3 yakını hakkındaki gözaltı süreci devam ediyor.

Adli sicil kaydına göre Kevin T, daha önce 4 kez mahkum edildi. Bu mahkumiyetler, zaman aşımına uğrayıp silindi.

İsmi belirtilmeyen dosyaya yakın bir kaynak, söz konusu mahkumiyetlerin uyuşturucu tüketimi ve trafik cezalarını kapsadığını belirtti.

Kevin T'nin Plaisir kentindeki evinde bu hafta yapılan aramada Adolf Hitler'in Kavgam (Mein Kampf) adlı kitabı ele geçirildi.

Trappes ve komşu kenti La Verriere'de, 23 Ekim'de, bir kişi bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi ağır yaralanmıştı.

39 yaşındaki saldırgan Kevin T. olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu. Saldırıya tepki gösteren Macron, her türlü ırkçılıkla mücadele çağrısı yapmıştı.

Terör saldırısında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Kongolu Pengo Bossio Wangi'nin anısına yüzlerce kişi dün Trappes kentinde bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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