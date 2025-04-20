Travma Sonrası Çocuklara Yardım Kılavuzu Yayımda

Amerikalı psikiyatrist Prof. Dr. Bruce D. Perry'nin çalışmalarından derlenen "Travmatik Yaşantıların Ardından Çocuklara Yardım Kılavuzu" isimli kitap Türkçe'ye çevrilerek, sanal ortamda ücretsiz olarak erişime açıldı.

Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Feryal Çam Çelikel ile Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi'nde psikolog olarak görev yapan Mader Bengisu Bilgen tarafından hazırlanan çalışma, travmatik yaşantıların çocuklar üzerindeki fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal etkilerini bilimsel veriler ışığında ele alıyor.

Travma sonrası çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini sade ve detaylı bir dille ele alan kitapta, travmanın çocuğun gelişen beyni üzerindeki etkileri, ailelere ve bakım verenlere çocukların ihtiyaç duyduğu desteği nasıl sunabilecekleri gösteriliyor.

Kitapta, çocukların iyileşme sürecinde ilişkilerin ve güvenli bağ kurmanın ne kadar önemli olduğu da yer alıyor.

Prof. Dr. Perry tarafından geliştirilen "Nörosekansiyel Terapötik Modeli (Neurosequential Model of Therapeutics-NMT)" temelinde hazırlanan çalışmada doğru yaklaşım ve destek stratejileriyle çocukların iyileşme sürecinin nasıl yönetilebileceğine dair yollar gösteriliyor.

Eserin e-kitap haline "https://moodisthastanesi.com/download/travmatik-yasantilarin-ardindan-cocuklara-yardim-pdf/" adresinden ulaşılıyor. ???????