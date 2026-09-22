TREDAŞ, 24 Eylül Perşembe günü Kırklareli'de 15 köye elektrik kesintisi uygulayacak - Son Dakika
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TREDAŞ, 24 Eylül Perşembe günü Kırklareli'de 15 köye elektrik kesintisi uygulayacak

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TREDAŞ, 24 Eylül Perşembe günü Kırklareli\'de 15 köye elektrik kesintisi uygulayacak
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TREDAŞ, Kırklareli'de 15 köye 24 Eylül Perşembe günü elektrik verilmeyeceğini açıkladı. Kesinti Babaeski, Lüleburgaz, Demirköy ve kent merkezindeki köyleri etkileyecek; Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Işık, ziyarette Gençlik Merkezi Müdürü Aslı Giden Özçelik'ten bilgi aldı.

Gençlik Merkezini gezen Işık, incelemede bulunup yürütülen çalışmaları takip etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 15 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında,

Babaeski ilçesinin Ertuğrul, Çengerli, Taşköprü, Minnetler, Lüleburgaz ilçesinin Ovacık, Demirköy ilçesinin Beğendik, kent merkezinin ise Çayırlı, Dolhan, Paşayeri, Yoğuntaş, Çeşmeköy, Karahamza, Kayalı, Geçitağzı, Paşayeri köylerine 24 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Kaynak: AA
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