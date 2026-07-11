Tren, SUV Araca Çarptı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitte SUV tipi araca çarptı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen SUV tipi araca, Hazar Gölü mevkisindeki hemzemin geçitte yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.
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