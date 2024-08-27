Trendyol, COP29 çalışmalarına Bakü'de başladı - Son Dakika
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Trendyol, COP29 çalışmalarına Bakü'de başladı

Trendyol, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) kapsamındaki çalışmalarını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattı. Şirket, COP29 etkinliği öncesi düzenlenen medya çalıştayına katkı sağladı ve sürdürülebilirlik üzerine farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yapıldı.

27.08.2024 11:47
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Trendyol, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) kapsamındaki çalışmalarını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, 11-22 Kasım'da Bakü'de gerçekleştirilecek COP29 etkinliği öncesi, COP29 Başkanlığı tarafından düzenlenen, geniş katılımlı medya çalıştayının gerçekleştirilmesine katkı sağladı.

Kapsamlı sürdürülebilirlik yol haritası olan "Sürdürülebilir Etki Planı"nı hayata geçiren ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiren Trendyol, COP29'un destekçileri arasında yer alıyor.

Dünya liderlerinin küresel iklim değişikliğini ele alacağı konferans öncesi hazırlıklar kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda, medyanın sürdürülebilirlik üzerine farkındalık oluşturmadaki rolü ve gücüne vurgu yapıldı.

Medyanın, iklim değişikliğine dair farkındalığı geniş kitlelere yaymadaki önemini ve bu yönde geliştirilebilecek medya stratejilerini merkezine alan çalıştayda, COP29 organizasyonuna ve hedeflerine dair bilgilendirmelere yer verildi.

COP29 Baş Müzakerecisi Yalchin Rafiyev, COP29 Operasyon Direktörü Narmin Jarchalova ve BM Mukim Koordinatörü Vladanka Andreeva, çalıştay kapsamındaki panelin katılımcıları arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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