Trinity College Dublin'de Filistin destekçisi öğrencilerin talepleri kabul edildi - Son Dakika
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Trinity College Dublin'de Filistin destekçisi öğrencilerin talepleri kabul edildi

Trinity College Dublin\'de Filistin destekçisi öğrencilerin talepleri kabul edildi

Trinity College Dublin'de kamp kuran Filistin destekçisi öğrencilerin talepleri kabul edildi. Üniversite yönetimi, İsrail şirketlerine yapılan yatırımları sonlandıracak ve diğer İsrailli şirketlere yapılan yatırımları da elden çıkarmak için çaba göstereceklerini duyurdu. Öğrencilerin talepleri, yapılan görüşmeler sonucunda karşılandı.

09.05.2024 01:01
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İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Trinity College Dublin'de 5 gündür kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler üniversite yönetimine taleplerini kabul ettirdi.

Başkent Dublin'deki üniversiteden yapılan açıklamada, Filistin destekçisi öğrencilerin taleplerinin kabul edilmesiyle öğrenciler ile yönetim arasında uzlaşmaya varıldığı ve kampın sonlandırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Trinity College Dublin, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kara listesinde yer alan İsrailli şirketlere yapılan yatırımları sonlandıracak. Diğer İsrailli şirketlere yapılan yatırımları da elden çıkarmak için çaba gösterecek." denildi.

Üniversite adına görüşmeleri yürüten Profesör Eoin O'Sullivan, "Bu anlaşmaya varılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz ve gündeme getirilen konularla ilgili olarak daha fazla yapıcı angajmana girmeye kararlıyız." açıklamasını yaptı.

Trinity College Dublin Öğrenci Birliği Başkanı Lazslo Molnarfi da uzlaşıya varıldığını doğrulayarak, üniversite yönetimiyle yapılan iki toplantının ardından öğrencilerin üniversiteden taleplerinin karşılandığını teyit eden mektup aldıklarını kaydetti.

Öğrenciler, okul yönetiminin İsrail ile bağlarını kesmesini talep etmişti

Trinity College'da Filistin destekçisi öğrenciler, 3 Mayıs'ta protesto başlatarak okul yönetiminin İsrail ile bağlarını kesmesini talep etmişti.

Öğrenciler, kampüste kurdukları çadırlara "İsrail bir terör devletidir", "Soykırımı sonlandırın", "Nehirden denize kadar" ve "Özgür Filistin" yazıp Filistin bayrakları yerleştirmişti.

Şehirdeki Işık Anıtı önünde bir araya gelen aktivistler de Filistin ve İrlanda bayrağı açarak Trinity College'a yürümüştü.

Kaynak: AA

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