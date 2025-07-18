Tripolis Antik Kentinde Yeni Villa Keşfi

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, gösteriş ve ihtişamı simgeleyen, iç cephe duvarları rengarenk fresklerle kaplanmış ve önünde de balık havuzu da olan 1500 metrekare alana yayılan yeni bir villa bulundu.

Yenicekent Mahallesi'nde, Büyük Menderes Nehri'nin hemen yanında yer alan antik kentte kazı çalışmaları 13 yıldır Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Duman başkanlığındaki ekiple sürdürülüyor.

Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş antik kentlerinden birisi olarak değerlendirilen Tripolis'te şimdiye kadar birçok önemli eser bilim dünyası ve kamuoyuyla paylaşıldı. Bunlardan 1700 yıllık freskler, 1500 yıllık kilise, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen, zemini mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler yer alan 12 odalı villa daha önce gün yüzüne çıkartıldı.

Ayrıca antik kentte 1500 yıllık tahıl ambarları, 2 bin yıllık Roma dönemine ait pazar yeri, tavlanın erken versiyonu olan oyun, zeytinyağı atölyesi kalıntıları, taş kesme atölyesi, metal testere parçaları ve siparişlerin yer aldığı yazıt, kanalizasyon sistemi, 200 metre uzunluğunda siper ve anıtsal çeşme de bulundu.

Bu yılki kazıların şimdilik en önemli eseri ise 1600 yıllık olduğu değerlendirilen 4 oda, 2 salondan oluşan, sütunlu galerisi, 40 metrekarelik balık havuzu ve onun da önünde oldukça geniş bir iç bahçeye sahip villa oldu.

"Standart konutlardan farklı"

Prof. Dr. Bahadır Duman, AA muhabirine, Tripolis Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmalarının, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında devam ettiğini söyledi.

Alanda 40 kişilik bir ekibin çalıştığını ifade eden Duman, "Sahada önemli buluntularla karşılaştık. Üzerinde çalışmalarını yürüttüğümüz yapı kompleksine, 480 metresi kapalı olmak üzere toplamda 1500 metrekarelik bir alana yayılan 4 oda, 2 büyük salon, bir sütunlu avlu ve sarnıç, iki çeşme, bir balık havuzu ve sütunlu galerisiyle büyükçe bir villa yapısı diyebiliriz. Villa dememdeki sebep normal konutlardan hem ebat olarak daha büyük hem de burada mimari dekorasyonda, duvar süslemelerinde kullanılan öğeler diğer bizim bulduğumuz standart konutlardan biraz farklı." dedi.

Duman, villanın tüm iç cephe duvarlarının rengarenk fresklerle donatıldığını ifade etti.

Duvarlardaki fresklerde bitkisel öğeler ve mimari dekorasyonun ön planda olduğunu anlatan Duman, "Villanın iç duvarları sarıdan maviye, kahverengiden kırmızıya birçok tonda farklı renkler kullanılarak fresklerle bezenmiş. Yine bu villanın hemen güney girişinde 20 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir sütunlu galeri ile bunun önünde 40 metrekarelik bir havuz var. " diye konuştu.

Villada ağırlanan konuklara havuzda yetiştirdikleri balıklar ikram edilmiş

Duman, villanın önünde yer alan havuzun diğerlerinden çok farklı olduğunu, bu yapının ve villanın etrafında yaptıkları çalışmalarda çok sayıda deniz kabuklularına rastladıklarını söyledi.

Havuzun çevresinde yer alan mermer zemin döşemelerinde balık figürlerinin olduğunu anlatan Duman, şunları kaydetti:

"Aslında bu bir balık havuzu. Dikdörtgen planlı havuzun duvarlarının iç kısmında pişmiş topraktan yapılmış su boruları kullanılmış. Bu boruların yarısı açık, yarısı kapalı durumda. Burada yetiştirilen balıkların hem güneş ışığından korunması için hem de sığınmaları için küçük yuvacıklar yapılmış. Menderes Nehri'nin kenarında yer alan Tripolis Antik Kenti'de geçmiş yıllarda tatlı su balıkçılığıyla ilgili çeşitli buluntulara rastlamıştık. Bu havuz, bu bilgileri teyit eder nitelikte. Deniz kıyısında balık yetiştiriciliğine dair bu tip buluntuların olması normal ama o dönem Anadolu'nun içlerinde böyle bir balık havuzunun bulunması nadir örneklerden birisi. Bu havuzda sazan, yayın, yılan balığı gibi çeşitli balıkların bulundurulduğunu anlıyoruz. Villada ağırlanan kalabalık konuklara havuzda yetiştirilen balıklardan ikram edildiğini söylememiz mümkün. Roma döneminde balık havuzları, hem mutfak ihtiyaçlarını karşılayan hem de konukların ağırlandığı ihtişamlı büyük kabul salonlarında ev sahibi için gösteriş aracı olan unsurlar olarak öne çıkar."???????