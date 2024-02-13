TRT 1'in yeni dizisi 'Kül Masalı' perşembe akşamı başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TRT 1'in yeni dizisi 'Kül Masalı' perşembe akşamı başlıyor

TRT 1\'in yeni dizisi \'Kül Masalı\' perşembe akşamı başlıyor

Giraylı ailesinin tek oğlu Arat'ın Bursa'da tanıştığı Özge Günay ile olan aşkını konu alan "Kül Masalı" dizisi, Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcineoğlu'nun başrollerini paylaştığı bir kadroya sahip. Dizi, 15 Şubat'tan itibaren her perşembe 20.00'de TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.

13.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT 1'in yeni dizisi "Kül Masalı", ilk bölümüyle perşembe akşamı ekran yolcuğuna başlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre dizi, Giraylı ailesinin tek oğlu olan Arat'ın iş için gittiği Bursa'da Özge Günay ile tanışmasını ve aralarındaki aşkı konu alıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcineoğlu'nun yer aldığı dizide Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi oyuncular da rol alıyor.

"Kül Masalı", 15 Şubat'tan itibaren her perşembe 20.00'de TRT 1'de izleyenlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Sevda Erginci, Gökhan Alkan, Bursa, Televizyon, Dizi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT 1'in yeni dizisi 'Kül Masalı' perşembe akşamı başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 16:17:42. #1.13#
SON DAKİKA: TRT 1'in yeni dizisi 'Kül Masalı' perşembe akşamı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement