TRT, 29 Ekim'de özel yayınlarla Meclis yürüyüşünü saat 14.00'te canlı verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TRT, 29 Ekim'de özel yayınlarla Meclis yürüyüşünü saat 14.00'te canlı verecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için televizyon ve radyolarda özel içerikler yayımlayacak. Anıtkabir'deki resmi tören saat 11.00'de, TBMM önünden 1. Meclis'e kadar sürecek yürüyüş ise saat 14.00'te TRT 1, TRT Türk ve TRT Avaz'dan canlı aktarılacak.

TRT, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla televizyon ve radyo kanallarında özel içerikler yayımlayacak.

Kutlamalar kapsamında Anıtkabir'deki resmi tören saat 11.00'de, TBMM önünden 1. Meclis'e kadar gerçekleştirilecek yürüyüş ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel" programıyla saat 14.00'te TRT 1, TRT Türk ve TRT Avaz'dan canlı aktarılacak.

TRT 1 ekranlarında gün boyunca "Alişan ile Hayata Gülümse", "Bir Dönüm Noktası-29 Ekim 1923" belgeseli ile "Pelin Çift ile Gündem Ötesi" programları izleyiciyle buluşacak.

"Cumhuriyetin Mimari Eserleri", "Yüzyılın Birikimi", "Klişe-Cumhuriyet ve Toplumsal Bellek", "Tiyatrovizyon-Yüzyıllık Destan" ile "Tarihin Ruhu" gibi kültür ve tarih odaklı yapımlar TRT 2'de ekrana gelecek.

Tematik kanallar ve radyolarda özel içerikler

TRT Belgesel'de Türkiye'nin havacılık vizyonunu anlatan "Oyunbozan - Hürjet" belgeseli saat 20.30'da, TRT Müzik'te "Başka Sahne" programı saat 21.00'de, TRT Türk'te ise "Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları" belgeseli saat 23.30'da yayımlanacak.

TRT Çocuk ise "Eymen ile Çimen", "Dedektif Reptır", "Ekip: SİBERAY" ve "Pırıl" çizgi dizilerinin bayrama özel bölümlerini ekrana getirecek.

"Geçmişe Bir Bilet", "Genç Takvim" ve yapay zeka destekli animasyonların yer aldığı "Cumhuriyetin İzinde" programları TRT Genç kanalında yer alacak.

TRT radyoları da gün boyunca özel müzik seçkileri, marşlar ve canlı yayınlarla bayram coşkusuna ortak olacak.

Bu kapsamda TRT Türkü'de "THM Radyo Sanatçıları Konseri" saat 20.00'de dinleyicilere ulaştırılacak.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatAnıtkabir29 EkimGüncelTörenTrtSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:27:56. #7.12#
SON DAKİKA: TRT, 29 Ekim'de özel yayınlarla Meclis yürüyüşünü saat 14.00'te canlı verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android