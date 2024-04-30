TRT 60. yaşını özel etkinlik ve yayınlarla kutluyor - Son Dakika
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TRT 60. yaşını özel etkinlik ve yayınlarla kutluyor

TRT 60. yaşını özel etkinlik ve yayınlarla kutluyor

Kurulduğu 1 Mayıs 1964'ten bu yana Türkiye'nin görsel ve işitsel hafızası olan TRT, 60. yaşını özel etkinlik ve yayınlarla kutlayacak. Ankara'da düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra televizyon ve radyo kanallarındaki yayınlarla TRT'nin kuruluş yıl dönümü idrak edilecek. Etkinliklerde dizi oyuncuları hayranlarıyla buluşacak, özel konserler düzenlenecek ve TRT'nin 60 yıllık hikayesini anlatan bir sergi ziyaret edilebilecek. Ayrıca TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında da özel içerikler, programlar ve haberler izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

30.04.2024 17:41
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Kurulduğu 1 Mayıs 1964'ten bu yana Türkiye'nin görsel ve işitsel hafızası olan TRT, 60. yaşını özel etkinlik ve yayınlarla kutlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra televizyon ve radyo kanallarındaki yayınlarla TRT'nin kuruluş yıl dönümü idrak edecek.

Yarın ve 2 Mayıs'ta tüm halkın davetli olduğu etkinlikler, Ankara ATO Congressium'da gerçekleştirecek.

Dizi oyuncuları hayranlarıyla buluşacak

Etkinlik kapsamında yarın saat 14.00'te "Tozkoparan İskender", 15.00'te "Mehmed: Fetihler Sultanı", 16.00'da ise "Gönül Dağı" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluşacak.

Aynı gün saat 20.00'de gerçekleşecek özel konser, TRT 1, TRT 2, TRT Müzik, TRT Türk, TRT Avaz ve TRT Kürdi ekranlarından ve TRT radyolarından canlı yayınlanacak. 2 Mayıs'ta ise saat 16.30'da "Kod Adı Kırlangıç" dizisinin oyuncuları, sevenleriyle buluşacak.

TRT'nin 60 yıllık hikayesi ve tecrübesini aktaran "60. Yıl Özel Sergisi" de 2 gün boyunca ATO Congressium'da ziyaret edilebilecek.

TRT'nin TV ve radyo kanallarında 60. yıla özel yayınlar

Ankara'da düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra TRT'nin televizyon ve radyo kanallarında da özel içerikler, izleyici ve dinleyicilerle buluşacak.

"Pelin Çift ile Gündem Ötesi" yarın 23.00'te "60. Yıl Özel Bölümü" ile TRT 1 ekranında canlı yayınlanacak.

TRT'nin kuruluşundan bugüne yer alan unutulmaz anıların, deneyimlerin ve yayınların hatırlanacağı programa, kanalın unutulmaz iki spikeri Orhan Ayhan ile Mustafa Yolaşan konuk olacak.

TRT Haber, TRT Spor ve TRT Arapça ekranlarında da gün boyunca TRT'nin 60 yılına dair değerlendirmeler, özel haberler ve dosyalar izleyicilerle buluşacak.

"Gönül Dağı" dizisinden 60. yıla özel bölüm

TRT'nin pek çok farklı yerleşkesini ziyaret eden, kanalın sevilen dizilerinden "Gönül Dağı" 4 Mayıs'ta özel bir bölümle ekranda olacak.

"TRT ve Müzik 60. Yıl Özel" belgeseli, yarın saat 19.00'da TRT Müzik ekranında yayınlanacak.

TRT Kürdi'de yarın 8.00'de ekrana gelecek "Rojev" ile TRT'nin Türkiye ve dünyadaki yayıncılık başarıları ele alınacak. Canlı olarak 10.00'da yayınlanacak "Rengen Jiyane" programında ise TRT'nin geçmişi ve geleceği uzman konukların katılımıyla değerlendirilecek.

Aynı gün saat 17.25'te ekranlara gelecek "Salvegera TRT'e u TRT Kurdi" ve 19.00'daki "Nuçeyen Sereke" programlarında, TRT'nin tarihi, başarıları ve vizyonu işlenecek.

TRT EBA ekranlarında yarın günün farklı saatlerinde yayınlanacak "TV Okulundan Dijital Dünyaya Eğitim Daima" programında, geçmişten bugüne TRT'nin eğitim misyonu ve yayınları işlenecek.

TRT Radyolarında 60. yıl heyecanı

TRT Radyo 1'de yayınlanacak "Gündem", "60 Yılın Öyküsü", "Gün Ötesi" ve "Gecenin İçinden" programları, TRT TSR Radyosu'nda ise "Bellekten Geleceğe", "Günebakan", "60 Yılın İzinde" ve "Mola Vakti" programlarında, kanalın kuruluşu, toplumsal bellek inşası ve TRT'nin bir kamu yayıncısı olarak Türkiye'deki misyonu ele alınacak.

TRT Bölge Radyoları da gün boyunca özel konserler, programlar ve söyleşileri dinleyiciyle buluşturacak.

Kaynak: AA

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