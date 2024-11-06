TRT Belgesel Ödülleri'nde Başvurular 15 Kasım'a Kadar - Son Dakika
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TRT Belgesel Ödülleri'nde Başvurular 15 Kasım'a Kadar

15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne başvurular 15 Kasım'a kadar sürecek, toplam 13 ödül verilecek.

06.11.2024 20:16
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TRT tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri"ne başvurular, 15 Kasım'a kadar devam edecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından toplam 90 ülkeden yapılan başvurular arasında ilk sıralarda İran, Hindistan, İtalya, Arjantin ve İspanya yer alıyor.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla bu yıl "Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın" mottosunu taşıyan etkinliğe, 17 Ekim'den itibaren sadece yurt dışından toplam 840 başvuru yapıldı.

Yarışma, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve çeşitli ülkelerden belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Dünyanın dört bir yanından belgeselcilerin bir araya gelerek düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmayı amaçlayan yarışmaya başvurular, 15 Kasım'a kadar "www.trtbelgesel.com" adresi üzerinden yapılabilecek.

Ulusal ve uluslararası kategorilerde toplam 13 ödül verilecek

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada ödüller "Uluslararası Profesyonel Kategori", "Ulusal Profesyonel Kategori", "Ulusal Öğrenci Kategorisi" ve "Proje Destek Kategorisi" olmak üzere 4 kategoride sahiplerini bulacak.

İlk 3 kategoride ise TRT'nin kuruluşunun 60. yılı olması sebebiyle "60. Yıl Özel Ödülü" de verilecek. Yarışma kapsamında tüm kategorilerde toplam 13 ödül verilecek.

Ön eleme sonuçları 22 Kasım'da ilan edilirken, kazananlar 15 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreni ile açıklanacak.

Sinema profesyonelleriyle ustalık sınıfı etkinliklerinin, belgeselciliğin bugünü ve yarınına dair söyleşilerin ve atölye çalışmalarının yer alacağı etkinlikler tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Belgesel, Eğitim, Sinema, Güncel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT Belgesel Ödülleri'nde Başvurular 15 Kasım'a Kadar - Son Dakika

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