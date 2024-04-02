TRT'nin dijital platformu tabii, ödüllü festival filmlerinden gişede başarılı popüler filmlere, sinemaseverlerin beğenisini toplayan pek çok filmi izleyiciyle buluşturacak.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, farklı beğenilere hitap eden filmlerin yer aldığı platformda, sevilen yapımlar gösterime girecek.
"Bana Bir Soygun Yaz 2", "Güzelliğin Portresi" ve "Hayat Işığım (Light Between Oceans)" 2 Nisan, "Aykut Enişte", "Akdeniz Ateşi" (Mediterranean Fever) ve "Bücür" 5 Nisan, "Aşk Uykusu", "Hıçkırık" (Hichki) ve "Çit" (Rabbit-Proof Fence) 9 Nisan, "Lion", "Muhrip" (Destroyer) ve "Olanlar Oldu" 12 Nisan, "Azim'in Annesi Rona" (Rona Azim's Mother) 16 Nisan, "Turuncu Günler" (Orange Days)" filmi ise 19 Nisan'dan itibaren izlenebilecek.
Geçen ay "Aİ" (EO), "Proxima", "Durak", "Hapishane Müdürü" (The Warden), "Sırlar Kitabı" (The Translators), "Deli ve Dahi" (The Professor and the Madman), "Gamonya Hayaller Ülkesi", "Soygun" (Good Time), "Kül En Saf Beyazdır" (Ash is the Purest White) ve "Belalı Tanık" (The Hitman's Bodyguard) filmleri koleksiyona eklenmişti.
Son Dakika › Güncel › TRT Dijital Platformu Sinemaseverlere Geniş Film Seçkisi Sunuyor - Son Dakika
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Spor Toto, deplasmanda Rize Belediyespor'u 31-29 yendi. Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk takım, 13-11 önde bitirdi. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Spor Toto, karşılaşmadan 31-29 galip ayrıldı.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Batman Üniversitesi ve Batman Renkli Eller Otizm Derneği Özel Eğitim Okulları tarafından bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, üniversite rektörü, öğretim görevlileri, dernek başkanı ve özel eğitim sınıfı öğrencileri katıldı. Etkinlikte, otizmli bir öğrencinin piyano resitali büyük beğeni topladı. Rektör, etkinlikte yaptığı konuşmada, üniversitenin otizmli öğrencilere ve ailelerine destek olma çabalarını vurguladı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 16 yaşındaki Muhammed Bavli'nin kaybolması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi. Bavli'nin son olarak Dicle Nehri kenarında görüldüğü tespit edildi ve Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi tarafından nehirde arama çalışması başlatıldı. Bavli'nin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Azerbaycanlı caz piyanisti Salman Gambarov, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Gambarov'un 'Bakustic Jazz' projesiyle 5 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşecek konserde, Azeri pop şarkıcısı İlhama Gasımova, trompetçi Şenova Ülker, gitarist Cenk Erdoğan, bas gitarist Fuad Jafar ve davulcu İsgandar Alasgarov da yer alacak.
Batman Valisi Ekrem Canalp, mart ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 26 bin 832 gram skunk, 5 bin 239 gram esrar, 33 tabanca ile tüfek ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, suç olaylarının azalmasında yapılan çalışmaların etkili olduğunu belirtti. Mart ayında yakalanan 1124 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, kaçakçılık, organize suçlar ve siber suçlarla mücadele kapsamında da birçok şüpheli hakkında işlem yapıldı ve ele geçirilen malzemeler açıklandı. Uyuşturucunun zararları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin de yürütüldüğü belirtildi.
İstanbul Valiliği'nin Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi. Yangında 7'si ağır 11 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçimlerde 296 bin 495 oy alarak birinci oldu.
İncesu Belediye Başkanı ve AK Parti İncesu Belediye Başkan Adayı Mustafa İlmek, resmi olmayan kesin sonuçlara göre 8 bin 291 oy alarak, yeniden başkan seçildi.
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