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TRT Dijital Platformu Sinemaseverlere Geniş Film Seçkisi Sunuyor - Son Dakika
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TRT Dijital Platformu Sinemaseverlere Geniş Film Seçkisi Sunuyor

TRT'nin dijital platformu, ödüllü festival filmlerinden gişede başarılı popüler filmlere kadar geniş bir film seçkisini izleyicilerle buluşturacak. Platformda yer alan filmler arasında "Bana Bir Soygun Yaz 2", "Güzelliğin Portresi", "Hayat Işığım", "Aykut Enişte", "Akdeniz Ateşi", "Bücür", "Aşk Uykusu", "Hıçkırık", "Çit", "Lion", "Muhrip", "Olanlar Oldu", "Azim'in Annesi Rona" ve "Turuncu Günler" gibi sevilen yapımlar yer alıyor.

02.04.2024 14:43  Güncelleme: 14:44
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TRT'nin dijital platformu tabii, ödüllü festival filmlerinden gişede başarılı popüler filmlere, sinemaseverlerin beğenisini toplayan pek çok filmi izleyiciyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, farklı beğenilere hitap eden filmlerin yer aldığı platformda, sevilen yapımlar gösterime girecek.

"Bana Bir Soygun Yaz 2", "Güzelliğin Portresi" ve "Hayat Işığım (Light Between Oceans)" 2 Nisan, "Aykut Enişte", "Akdeniz Ateşi" (Mediterranean Fever) ve "Bücür" 5 Nisan, "Aşk Uykusu", "Hıçkırık" (Hichki) ve "Çit" (Rabbit-Proof Fence) 9 Nisan, "Lion", "Muhrip" (Destroyer) ve "Olanlar Oldu" 12 Nisan, "Azim'in Annesi Rona" (Rona Azim's Mother) 16 Nisan, "Turuncu Günler" (Orange Days)" filmi ise 19 Nisan'dan itibaren izlenebilecek.

Geçen ay "Aİ" (EO), "Proxima", "Durak", "Hapishane Müdürü" (The Warden), "Sırlar Kitabı" (The Translators), "Deli ve Dahi" (The Professor and the Madman), "Gamonya Hayaller Ülkesi", "Soygun" (Good Time), "Kül En Saf Beyazdır" (Ash is the Purest White) ve "Belalı Tanık" (The Hitman's Bodyguard) filmleri koleksiyona eklenmişti.

Kaynak: AA

Akdeniz Ateşi, Aykut Enişte, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT Dijital Platformu Sinemaseverlere Geniş Film Seçkisi Sunuyor - Son Dakika

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