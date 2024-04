TRT Dijital Platformu Sinemaseverlere Geniş Film Seçkisi Sunuyor

Güncel

TRT'nin dijital platformu tabii, ödüllü festival filmlerinden gişede başarılı popüler filmlere, sinemaseverlerin beğenisini toplayan pek çok filmi izleyiciyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, farklı beğenilere hitap eden filmlerin yer aldığı platformda, sevilen yapımlar gösterime girecek.

"Bana Bir Soygun Yaz 2", "Güzelliğin Portresi" ve "Hayat Işığım (Light Between Oceans)" 2 Nisan, "Aykut Enişte", "Akdeniz Ateşi" (Mediterranean Fever) ve "Bücür" 5 Nisan, "Aşk Uykusu", "Hıçkırık" (Hichki) ve "Çit" (Rabbit-Proof Fence) 9 Nisan, "Lion", "Muhrip" (Destroyer) ve "Olanlar Oldu" 12 Nisan, "Azim'in Annesi Rona" (Rona Azim's Mother) 16 Nisan, "Turuncu Günler" (Orange Days)" filmi ise 19 Nisan'dan itibaren izlenebilecek.

Geçen ay "Aİ" (EO), "Proxima", "Durak", "Hapishane Müdürü" (The Warden), "Sırlar Kitabı" (The Translators), "Deli ve Dahi" (The Professor and the Madman), "Gamonya Hayaller Ülkesi", "Soygun" (Good Time), "Kül En Saf Beyazdır" (Ash is the Purest White) ve "Belalı Tanık" (The Hitman's Bodyguard) filmleri koleksiyona eklenmişti.