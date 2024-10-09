TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması\'nın ödülleri sahiplerini buldu

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Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin dijital platformu "tabii"nin çok yakın bir zamanda uluslararası açılımını gerçekleştireceklerini belirterek "Farklı coğrafyaların tarihimizi, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi yansıtan hikayelerle tanışmasına vesile olacağız." dedi.

TRT'nin bu yıl 10'uncusunu organize ettiği "TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması"nın ödül töreni Arı Stüdyosu'nda yapıldı.

TRT Genel Müdürü Sobacı, törenin açılışında yaptığı konuşmada, TRT'nin mayıs ayında ilkler ve başarılarla dolu yolculuğunda 60 yılı geride bıraktığını hatırlattı.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda bu yıl, "İletişim Kampanyası" kategorisini "60. yılda TRT" temasıyla düzenlediklerini aktaran Sobacı, yarışmaya 130 üniversiteden toplam 2 bin 618 öğrencinin 1702 eserle katıldığını belirtti.

İletişim alanının, teknolojik gelişmelere paralel dönüştüğü, algıların hakikati gölgelediği bir zamanda gerçeğin izinde yol yürüyecek genç iletişimcilere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sobacı, "Tarihimizi, kültürümüzü, değerler setimizi dünyaya anlatacak parlak zihinlere duyulan gereksinimin farkındayız ve iddia sahibi gençlerimizin desteklenmesi gerektiğinin bilincindeyiz. TRT ailesi olarak, yarışmamızı tam da bu nedenle yetenekli genç iletişimcileri keşfetmek için düzenliyoruz." diye konuştu.

Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nı, yalnızca bir eser değerlendirme platformu olarak görmediklerini ifade eden Sobacı, yıl içinde düzenledikleri etkinliklerle gençleri profesyonellerle bir araya getirdiklerini ve tecrübe edinmelerini sağlayıp yayıncılığın her alanına dair farkındalık oluşturduklarını vurguladı.

Yarışmaya katılan gençlerdeki heyecana ve azme şahit olmanın kendilerini bir sonraki organizasyon için heyecanlandırdığını dile getiren Sobacı, "2025 yılında düzenleyeceğimiz 11. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmamızın 'İletişim Kampanyası' kategorisinin temasını 'Dijital okuryazarlık' olarak belirledik. İnanıyorum ki gelecek yıl da yarışmamız kendi rekorunu geliştirecek ve birbirinden kıymetli binlerce eserin katılımıyla büyük bir heyecana sahne olacaktır." dedi.

Dünyanın soykırımların, katliamların, savaşların, zorunlu göçlerin ve türlü felaketlerin yoğun olarak gündeme geldiği zorlu bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Sobacı, şunları söyledi:

"Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu zor günlerde insanlık adına inisiyatif alıyor, gücünü ve iradesini mazlumların selameti için ortaya koyuyor. Her türlü insani krizde elini taşın altına koyan Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak bizler de ülkemizin mazlumdan, haktan ve hakikatten yana yükselttiği bu sesin, yedi kıtada yankılanması için var gücümüzle çalışıyor, sahip olduğumuz tüm iletişim kabiliyetini bunun için seferber ediyoruz."

Sobacı, yeryüzünde bu sesi duymayan, Türkiye'nin verdiği mücadeleyi bilmeyen kimse kalmasın diye nitelikli şekilde büyüdüklerini, kapasite ve etki alanlarını geliştirdiklerini vurgulayarak "Geldiğimiz noktada, TRT World ve TRT Arabi televizyon kanallarımızın yanı sıra yabancı dillerdeki 8 dijital haber platformumuz ve 41 dil ve lehçedeki radyo ve web yayınlarımızla milyarlarca insana erişiyoruz. Haber, belgesel, röportaj, podcast gibi kategorilerdeki güçlü içeriklerimizi muhatabına ana dilinde ulaştırıyoruz. Ayrıca, yalnızca güncel meselelerle ilgilenmiyoruz, mazi ve ati arasına kurduğumuz köprülerle kalıcı bir ilham kaynağı tesis etmenin de yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı.

TRT'nin dijital platformu "tabii"nin, bu gayretin en kıymetli neticelerinden biri olduğunu vurgulayan Sobacı, "İnşallah çok yakın bir zamanda 'tabii'nin uluslararası açılımını da gerçekleştirecek ve farklı coğrafyaların tarihimizi, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi yansıtan hikayelerle tanışmasına vesile olacağız." dedi.

Küresel sorunların hakça çözümü hususunda genç zihinlerin taze fikir ve söylemlerinin önemli olduğunu belirten Sobacı, sözlerini şöyle tamamladı:

"TRT olarak bu farkındalıkla, gençlerimizi destekleme yolunda yeni adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda açılışını bu yılın ocak ayında gerçekleştirdiğimiz TRT Akademi çatısı altında bilgi, birikim ve teknik imkanlarımızı gençlerimizin kullanımına sunuyor, hayalleri tecrübeyle buluşturuyor, ülkemizin sesi, soluğu olacak şahsiyetli iletişimciler yetiştirme yönündeki gayretimizi perçinliyoruz."

Yarışmada ödül alan gençleri tebrik eden Sobacı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, törene katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Sobacı, 12 kategoride dereceye giren genç iletişimcilere ödüllerini verdi.