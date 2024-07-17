TRT Haber Koordinatörü Ahmet Görmez, ABU Haber Grubu Başkanı Seçildi - Son Dakika
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TRT Haber Koordinatörü Ahmet Görmez, ABU Haber Grubu Başkanı Seçildi

TRT Haber Kanalı Haber Koordinatörü Ahmet Görmez, Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) Haber Grubu Başkanı seçildi. Görmez'in yardımcılık görevlerine ise Japonya NHK ve Avustralya ABC televizyonlarının temsilcileri seçildi. ABU'nun Haber Grubu, üye birlikler arasında video haber alışverişi gerçekleştirme, eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve objektif bir bakış açısı ile sunulmasını üstlenecek. TRT Genel Müdürü Sobacı ise ABU Başkanlığı görevini sürdürüyor.

17.07.2024 15:59
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TRT Haber Kanalı Haber Koordinatörü Ahmet Görmez, Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) Haber Grubu Başkanı seçildi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Bangkok şehrinde bugün başlayan ve 19 Temmuz'da sona erecek Global Haber Forumu'nda, dünyanın dört bir yanından gazeteciler bir araya geldi.

Forumun ilk gününde yapılan Haber Grubu Başkanlığı seçimlerinde, TRT Haber Kanalı Haber Koordinatörü Ahmet Görmez oy birliği ile ABU Haber Grubu Başkanı seçildi.

Görmez'in yardımcılık görevlerine ise Japonya NHK ve Avustralya ABC televizyonlarının temsilcileri seçildi. Görmez'in görev süresi üç yıl olacak.

ABU'nun 6 alt grubundan olan Haber Grubu, üye birlikler arasında video haber alışverişi gerçekleştirme ve bu haberlerin doğruluğunun sağlanması, yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve tüm bu çalışmaların objektif bir bakış açısı ile sunulmasını üstlenecek.

TRT Genel Müdürü Sobacı da ABU Başkanlığı görevini sürdürüyor

Açıklamada ayrıca, ABU'nun geçen sene kasım ayında düzenlenen 60. Genel Kurulu'ndaki başkanlık seçimlerinde, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ABU Başkanı seçildiği hatırlatıldı.

Sobacı, başkan olarak seçildiği toplantıda "ABU Başkanlığını uluslararası medya alanında Türkiye'nin önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirmesi açısından bir adım, bir katkı olarak değerlendirebiliriz." ifadelerini kullanmış ve TRT'nin objektif ve adil bir şekilde çalışmalarını yürüttüğünü belirtmişti.

ABU hakkında

ABU, 8 farklı bölgeden 65 ülkenin yayın kuruluşlarından oluşan 246 üyesi ile dünyanın en fazla üyeye sahip ve en büyük yayın birliği durumunda.

Üye yayın kuruluşları ile yaklaşık 3,5 milyar izleyiciye ulaşan ABU, kurulduğu 1964'ten bu yana yayıncılığı geliştirmek adına çabalıyor, yayın kuruluşları arasında işbirliğini teşvik ediyor, ortak projeler üretilmesini sağlıyor.

61. ABU Genel Kurulu Toplantısı, bu yıl ekim ayında TRT'nin ev sahipliğinde Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TRT Haber Koordinatörü Ahmet Görmez, ABU Haber Grubu Başkanı Seçildi - Son Dakika

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