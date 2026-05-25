TRT Kurban Bayramı Yayın Programı
TRT Kurban Bayramı Yayın Programı

25.05.2026 17:10
TRT, Kurban Bayramı için özel programlar ve belgesellerle dolu bir yayın dönemi hazırladı.

TRT, Kurban Bayramı dolayısıyla televizyon kanalları ve radyolarında özel programlar, belgeseller ve filmlerden oluşan yayınlarını ekranlara taşıyacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 1'de 26-29 Mayıs saat 10.30'da "Alişan ile Hayata Gülümse", 27-29 Mayıs'ta 17.45'te "Lingo Türkiye" özel bölümleri yayımlanacak. "Gönül Dağı-Kurban" filmi ise 28 Mayıs saat 20.00'de izlenebilecek.

TRT Haber'de "Bayram Dediğin" adlı program 27-30 Mayıs saat 16.00'da ekranda olacak.

TRT 2'de belgesel ve konserler yer alacak

TRT 2'de 26 Mayıs saat 16.45'te "Seyr-i Mukaddes" belgeseli, 17.15'te "Evliya Çelebi-Mekke", 18.00'de "Kayıp İzler Atlası-Hac Yolculuğu ve Surre Alayları", 23.45'te ise "Tarih Söyleşileri-Kurban Bayramı Bölümü" yayımlanacak.

Belgeseller "Hep Otuz Üç Yaşında" 27 Mayıs'ta, "Bursevi'nin İzinde" 28 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak. "Konser Zamanı: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası" 30 Mayıs saat 19.30'da ekrana taşınacak.

TRT Türk'te 4 ülkeden canlı yayın yapılacak

Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa'daki kutlamaların aktarılacağı "4 Ülke Tek Bayram" programı, 27 Mayıs saat 07.00'de TRT Türk'te canlı yayımlanacak.

Huzurevi ziyaretlerini konu alan "TRT Türk'te Bayram Sevinci" ile "Rehber Bayram Özel" programları 27-29 Mayıs'ta ekranda olacak.

Ankara Radyosu sanatçılarının katılacağı "Türkü Evi Bayram Özel" programı 27 Mayıs'ta izlenebilecek.

"Gönül Dağı-Kurban" filmi 28 Mayıs'ta, devam filmi "Gönül Dağı-Kurban 2" 29 Mayıs'ta saat 15.00'te ekranda olacak.

TRT Türk'ün bayram yayını, 30 Mayıs'taki "İstanbul Stüdyosu Bayram Özel" programı ve "Hanımağa Gelinleri" filmiyle devam edecek.

TRT Diyanet Çocuk'ta 27 Mayıs'ta "Fül Fül Hac Yolunda" yayımlanırken, TRT radyolarında bayrama özel konserler, programlar ve söyleşiler dinleyiciye sunulacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Televizyon, Belgesel, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

