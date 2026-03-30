TRT Müzik Yeni Programlarla Yayında
TRT Müzik Yeni Programlarla Yayında

30.03.2026 14:58
TRT Müzik, halk müziği, pop ve caz gibi birçok türü içeren yeni programlarını sunuyor.

?"Senin Müziğin Senin Kanalın" mottosuyla yayın hayatını sürdüren TRT Müzik, özenle hazırlanan yeni programlarını bugünden itibaren müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, halk müziğinden sanat müziğine, poptan dünya müziğine, arabeskten caz müziğine kadar her tür müziğin rengini ekrana taşıyan kanalda "Asırlık Ezgiler", "Aşk ve Ötesi", "Müziğin Kanunu", "Ümit Yılmaz ile Doğaçlama", "Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne" ve "Kalpten Nağme" izleyiciyle buluşacak yayınlar arasında yer alıyor.

Halk müziği eserlerinin enstrüman tınıları eşliğinde sunulduğu Ümit Yılmaz ile Doğaçlama, bugün 20.00'de ekranda olacak.

TRT Ankara Radyosu Türk halk müziği ses sanatçısı Muzaffer Ertürk ve Bora Uymaz'ın sunduğu Asırlık Ezgiler programı ise ilk bölümüyle yarın 19.15'te yayımlanacak. Sanat müziğinin hafızalardan silinmeyen eserlerinin icra edileceği programda, arşivden derlenen görüntüler eşliğinde musikiye dair keyifli bir sohbet gerçekleştirilecek.

Murat Coşgun, Fatih Ahıskalı ve Göktuğ Varyozdöken'in sunumu ve icrasıyla hazırlanan, sevilen şarkıların arabesk müzik dokunuşuyla yorumlandığı Aşk ve Ötesi programı yarın 22.30'da müzikseverlerle buluşacak.

Müziğe dair keyifli sohbetlerin yer alacağı Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne, 1 Nisan'da 23.15'te izlenebilecek.

Kanun sanatçısı Hakan Güngör'ün sunumuyla ekrana gelecek Müziğin Kanunu, 2 Nisan'da 22.30'da izleyiciyle buluşacak. Programda, pop müzik türündeki şarkılara getirdikleri özgün yorumlarıyla tanınan sürpriz sanatçılar yer alacak.

Tasavvuf eserlerinin icra edileceği, Prof. Dr. Fatih Koca'nın sunduğu Kalpten Nağme programı da 2 Nisan'da 23.15'te ekrana gelecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT Müzik Yeni Programlarla Yayında - Son Dakika

SON DAKİKA: TRT Müzik Yeni Programlarla Yayında - Son Dakika
