TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanan "Küçük Dahi İbn-i Sina" dizisi, Zeka Oyunları Şampiyonası'nda "En İyi Yapım Dijital İçerik" ödülüne layık görüldü.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen şampiyonanın ödülü, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya tarafından dizinin oyuncularına takdim edildi.
Tabii'nin popüler yapımları arasında yer alan Küçük Dahi İbn-i Sina, izleyicilerini büyük düşünür, matematikçi ve tıp bilgini İbn-i Sina'nın çocukluk günlerine doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.
Başrolde Kaan Alp Dayı, Meriç Özkaya, Deniz Bolışık, Ekin Pasvanoğlu ve Mehmet Ali Kaptanlar gibi oyuncuların yer aldığı Küçük Dahi İbn-i Sina, Buhara şehrinde yaşayan 10 yaşındaki Sina'nın hikayesini konu alıyor.
Oyun oynamak yerine felsefe, matematik, astronomi ve tıp alanlarında araştırmalar yapan Sina'nın maceraları, çağının ötesindeki zekası ve sıcacık aile ortamıyla izleyicilere sunuluyor.
Son Dakika › Güncel › TRT'nin 'Küçük Dahi İbn-i Sina' dizisi ödül kazandı - Son Dakika
Birleşmiş İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) görüşülmek üzere, Müslümanlar için kutsal ramazan ayı başlamadan önce Sudan'da acil ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı hazırladı. İngiltere, Sudan'da acil ateşkes çağrısı yapan tasarıyı BM üyeleriyle paylaştı. Tasarıda, yayılan şiddet, giderek kötüleşerek felaket boyutuna varan insani durum ile özellikle Darfur'da aşırı seviyeye ulaşan gıda güvencesizliği dolayısıyla derin endişe duyulduğu ifade edildi. Çatışmaların tüm taraflarını Sudan'ın sınırları dahil çatışma hatları boyunca engelleri kaldırarak 'hızlı, tam, güvenli ve aksatılmamış insani erişime' izin vermeye çağıran tasarıda, 'çatışmanın sonlandırılmasının yanı sıra sivillerin öncülük ettiği kalıcı ve kapsayıcı dönüşüme' yönelik bölgesel ve uluslararası çabaların koordinasyonunun güçlendirilmesi istendi. Diğer yandan BM Gıda Programı (WFP), Sudan'daki çatışmaların 'büyük gıda krizini tetikleme riski' olduğu uyarısında bulundu. WFP İcra Direktörü Cindy McCain, çatışmaların milyonlarca kişinin hayatını mahvettiğini belirterek, tarafları çatışmayı durdurmaya ve hayat kurtaracak yardımların ulaştırılması için insani kuruluşlara izin vermeye çağırdı. WFP'ye göre Sudan'da 5 milyon kişi ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor, 18 milyon kişi ise aşırı açlıkla mücadele ediyor. İngiltere'nin hazırladığı tasarının, BM Güvenlik Konseyinde cuma günü oylanması bekleniyor.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan sahipsiz köpek, tedavi edilmek üzere belediye barınağına götürüldü. İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanların korunması konusundaki çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Diyanet Akademisi 2. Dönem Eğitim Açılış Programına katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tanıtım videosu gösterildi. Vali Şıldak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eğitim merkezlerini bir araya getirmesinin önemini vurgulayarak, akademik başarının artacağını belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri de yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.
Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği'nin 20 üyesi tarafından kurulan bando takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk gösterisini gerçekleştirdi. Kadın bando takımının gösterisine çok sayıda kadın destek verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek belediye başkanlarının performansını objektif kriterlerle ölçeceklerini ve başarı karnesini 3 ayda bir anketlerle başkanlarla, şehirle ve örgütlerle paylaşacaklarını belirtti.
Düzce Belediyesi Tarım Akademisi, paydaş kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye personellerinin talebi üzerine meyve ağaçlarında aşılama teknikleri konulu kurs düzenlendi. 80 saat sürecek eğitim programının ilk dersinde teorik bilgiler paylaşıldı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir hostele giden aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 12 kişilik grup, 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulundu. Genç kız polise verdiği ifadesinde, "Beni sarmaladılar, bana sarıldılar ve beni ellediler, kaçamadım" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?