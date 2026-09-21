TRT Sinema Tırı Bitlis Hizan'da çocukları animasyon yapımlarıyla buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TRT Sinema Tırı Bitlis Hizan'da çocukları animasyon yapımlarıyla buluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TRT Sinema Tırı Bitlis Hizan\'da çocukları animasyon yapımlarıyla buluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT Sinema Tırı, Bitlis Hizan'daki Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde çocuklara animasyon gösterimi sundu. Etkinlikte çocuklar TRT'nin sevilen yapımlarını izlerken Kaymakam Mete Öztürk de TRT ekibine teşekkür etti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

TRT Genel Müdürlüğünce kırsal kesimlerde yaşayan ve sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan TRT Sinema Tırı, Hizan ilçesine geldi.

Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde konuşlandırılan tırda çocuklar, TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izleme fırsatı buldu.

Tırı ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Mete Öztürk, TRT ekibine teşekkür etti.

Cumhuriyet İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Sezer Alkaya da öğrencilerin etkinlikten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Alkaya, "Öğrencilerimiz çok mutlu ve heyecanlı bir şekilde sinemayla buluştu. TRT ekibine gerçekleştirdikleri etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Elvan Çetin de etkinlikten dolayı TRT görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Kültür SanatGüncelSinemaBitlisYaşamHizanTrtSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
18:41
Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı: İşte her şeyi başlatan o yazı
Fon soruşturmasının perde arkası ortaya çıktı: İşte her şeyi başlatan o yazı
17:33
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:34
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 18:52:01. #7.13#
SON DAKİKA: TRT Sinema Tırı Bitlis Hizan'da çocukları animasyon yapımlarıyla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement