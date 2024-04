TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği\'nde Dünya Çocukları Bir Araya Geldi

Güncel

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği için dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen çocuklar, ülkelerinin yöresel dans gösterilerini sergiledi.

TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, 29 ülkeden gelen çocuklar, Ankaralı çocuklarla bir araya geldi.

Etkinlik, konuk ülkelerin bayrakları, Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi taşıyan çocukların kortej yürüyüşüyle başladı.

Yöresel dans gösterileri sunan çocuklar, alandaki izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, bu bayramı 1979'dan bugüne kadar ruhuna yakışır bir şekilde, hakkıyla TRT Uluslararası Çocuk Şenliği ismiyle kutlamaya gayret ettiklerini söyledi.

Bu süreçte dünya çocuklarının arasında sevginin, barışın, dostluğun gelişmesi için çok büyük çaba sarf ettiklerini anlatan Sobacı, "Aynı zamanda şenliğimiz, Türkiye'nin tanıtımına da çok büyük bir katkı sağlıyor. Daha da önemlisi Türk kültürünün ve misafirperverliğinin dünya çocuklarının zihninde ve kalbinde yerleşmesinde aracılık ediyor. 45 çocuk şenliği gerçekleştirdik. Bu şenliklerimize 45 yılda, 125 ülkeden 30 binin üzerinde çocuk, lider ve basın mensubu katıldı. Bu yıl, 46'ncısını düzenlediğimiz şenliğimizin mottosunu 'Dünya çocukları barış için el ele' olarak belirledik." dedi.

Sobacı, bu şenlikte 29 ülkeden 500 çocuğun ağırlandığına, Filistin'in davet edilmesinin de bu şenliği çok daha anlamlı kıldığına dikkati çekerek, "Özellikle de mottosunu düşündüğümüzde Filistin'in onur konuğu olarak davet edilmesi bizler için çok anlamlı. Aslında dünya çocuklarının her biri, her bir günü için bu bayram neşesini yaşasın. Ancak bildiğiniz gibi şu anda Filistin'de böyle bir durum söz konusu değil." diye konuştu.