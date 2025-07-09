DEM Parti, AİHM kararı sonrası harekete geçti: Selahattin Demirtaş için Meclis'te görüşme talebi - Son Dakika
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Politika

DEM Parti, AİHM kararı sonrası harekete geçti: Selahattin Demirtaş için Meclis'te görüşme talebi

DEM Parti, AİHM kararı sonrası harekete geçti: Selahattin Demirtaş için Meclis\'te görüşme talebi
09.07.2025 16:36
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DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kobani Davası'nda tutuklu bulunan diğer siyasetçiler hakkında AİHM kararlarının uygulanarak siyasetçilerin ''derhal serbest bırakılmaları" için Meclis'te Genel Görüşme açılmasını'' talep etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi amaç taşıdığı gerekçesiyle hak ihlali olduğuna hükmederek, Türkiye'nin 55 bin Euro tazminat ödemesine karar verdi.

DEM Parti, AİHM kararı sonrası harekete geçti: Selahattin Demirtaş için Meclis'te görüşme talebi

DEM PARTİ'DEN "GENEL GÖRÜŞME' AÇILMASI TALEBİ

Gelişmenin ardından DEM Parti grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, eski Demirtaş ve Kobani Davası'nda tutuklu bulunan diğer siyasetçiler hakkında AİHM kararlarının uygulanarak 'derhal serbest bırakılmaları için' Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "Genel Görüşme açılmasını' talep etti.

DEM Parti, AİHM kararı sonrası harekete geçti: Selahattin Demirtaş için Meclis'te görüşme talebi
DEM Parti grup başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli

"TUTUKLULARIN DERHAL SERBEST BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR"

TBMM Başkanlığı'na sunulan dilekçede, şu görüşlere yer verildi: "Kobane Kumpas Davası kapsamında yaşanan tüm bu gelişmeler, yalnızca bireysel adaletsizlikleri değil; Türkiye'de hukukun siyasallaştığını, yargının bağımsızlığını kaybettiğini ve siyasal muhalefetin yargı eliyle bastırıldığını ortaya koymaktadır. Verilen cezaların ağırlığı, gerekçeli kararın gecikmesi ve benzer suçlamalarla tutuklu bulunan siyasetçilerin hâlâ cezaevinde olması, hukuki değil, siyasi bir rehinelik pratiğinin varlığına işaret etmektedir. AİHM bu tür uygulamaları açıkça 'sistematik kötüye kullanım (abuse of rights)' olarak nitelendirmektedir. Bu nedenle başta Sayın Selahattin Demirtaş olmak üzere, bu davada yargılanan ve tutuklu bulunan tüm siyasetçilerin durumunun, Türkiye'nin hem iç hukuku hem de tarafı olduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi, bu davaların siyasi saiklerle yürütüldüğü iddialarının detaylı biçimde görüşülmesi ve verilen AİHM Kararı uyarınca hukuka aykırı tutukluluk hallerinin sona ermesi için gerekli adımların gecikmeden atılması, tutukluların derhal serbest bırakılması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş, Kobani Davası, Sezai Temelli, DEM Parti, Kobani, AİHM, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti, AİHM kararı sonrası harekete geçti: Selahattin Demirtaş için Meclis'te görüşme talebi - Son Dakika

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