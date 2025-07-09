Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İKİ BAŞKAN TUTUKLANDI

Bu kapsamda, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin tutuklandı.

ZEYDAN KARAR VE AHMET ŞAHİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/742 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/856 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır"