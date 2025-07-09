Sözcü TV'nin yayını 10 gün süreyle durduruldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Sözcü TV'ye verilen 10 günlük yayın durdurma cezasının yürütmesinin durdurulması kararı Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

SÖZCÜ TV'NİN YAYINI 10 GÜN SÜREYLE DURDURULDU

Söz konusu kararla birlikte Sözcü TV'nin yayını bu gece yarısından itibaren 10 gün süreyle durduruldu. Kanalın girdiği kısa bir jeneriğin ardından yayınının durdurulmasıyla birlikte ekranda "Yayınımız, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27.03.2025 tarih ve 2015/13 sayılı toplantısında alınan 17 no'lu karar uyarınca, kuruluşumuzca 23.03.2025 tarihinde saat 19:59'da yayınlanan 'Nokta Atışı' adlı program yayınında, 6112 sayılı Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen 'Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' ilkesinin tekraren ihlali gerekçesiyle 10 gün süre ile durdurulmuştur." ifadelerinin kullanıldığı bir metin yer almaya başladı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: AĞIR VE KASITLI YAYIN İHLALLERİ SONUCUNDA UYGULANDI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 10 günlük yayın durdurma cezasının uzun süredir yapılan uyarılara rağmen devam eden yayın ihlalleri nedeniyle verildiğini belirtti. Şahin, bu yaptırımların birdenbire verilmiş gibi gösterilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını ifade etti.

Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan bazı yanıltıcı ve dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir. Sözcü TV ve Halk TV'ye verilen 10 günlük yayın durdurma ile Tele1'e 5 kez program durdurma cezası, uzun süredir yapılan yapıcı uyarılara rağmen devam eden ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulanmıştır.

Bazı siyasetçiler ve bahse konu yayıncı kuruluşlar ile RTÜK üzerinden görünürlük ve popülarite elde etmeye çalışan malum çevreler tarafından kamuoyunu yanıltmaya yönelik şekilde bu yaptırımların bir anda verilmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Bir kez daha hatırlatıyoruz: RTÜK'ün ilke kararları şeffaftır, 6112 sayılı Kanun hükümleri tartışmasızdır, mahkeme kararları ortadadır. Bu vesileyle tüm yayıncılarımızı kanuna ve ilgili mevzuata uygun yayın yapmaya davet ediyoruz."

Şahin'in paylaşımı şu şekilde;