Trudeau'dan Trump'a Gümrük Uyarısı

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OTTAWA, 30 Kasım (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın gümrük vergilerini artırma tehdidinin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Trudeau cuma günü Prens Edward Adası'nda yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın bunun gibi ifadeler kullandığı zaman bunları hayata geçirmeye yönelik planları olduğunu anlamamız gerçekten önemli. Bunu yapacağından emin olabiliriz" dedi.

Trudeau, "Sadece Kanadalılara etki etmekle kalmayacak, aynı zamanda Amerikan vatandaşları için de fiyatların yükselmesine neden olacak ve Amerika'nın sanayi ve ticaretine de zarar verecek" diye konuştu.

Başbakan, Trump'la ilk dönem başkanlığı sırasında olduğu gibi aynı yaklaşımı kullanarak çalışabileceklerini belirtti.

Trudeau çarşamba günü Trump'ın gümrük vergilerini artırma tehdidini görüşmek üzere 13 eyalet ve bölgenin başbakanıyla sanal toplantı gerçekleştirdi. Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, eyalet ve bölge başbakanlarına tüm irtibat, kanal ve yeteneklerini kullanarak Amerikalılara ve nüfuz sahibi insanlara önemli bilgi ve mesajları iletme çağrısı yaptı.

Başbakanlar, Kanada'nın çıkarlarını ve sınırın iki yakası arasında ekonominin tüm sektörlerinde refaha güç veren derin ekonomik bağları savunmak üzere yakın şekilde çalışmayı sürdürme konusunda mutabakata vardı.

Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada göreve gelir gelmez Kanada ve Meksika'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi koyacağını ve iki ülkenin, topraklarından yasadışı yollarla ABD'ye giren uyuşturucu ve göçmenleri engelleyinceye kadar bu vergileri kaldırmayacağını söylemişti.

Kanada İstatistik Kurumu'na göre Kanada, bu yılın ilk 9 ayında ABD'ye 300 milyar ABD dolarının üzerinde mal ihraç etti.