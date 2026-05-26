Trump, 80. doğum gününden önce sağlık kontrolünde
Trump, 80. doğum gününden önce sağlık kontrolünde

26.05.2026 17:14
ABD Başkanı Trump, doğum günü öncesi sağlık kontrolü için hastaneye gitti; morluklar sorgulanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek ay 80'inci doğum gününü kutlamaya hazırlanırken, yıllık sağlık kontrolü için Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne geldi.

Trump, bir süredir vücudunun görünen bazı yerlerinde meydana gelen morluk ve şişliklerle gündeme gelmesinin ardından bugün rutin sağlık kontrolü için hastaneye giriş yaptı.

Gelecek ay 80 yaşına girecek olan ABD Başkanı'nın hastanede, rutin check-up işlemleri yaptırması bekleniyor.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık sorunlarına konuşmalarında devamlı yer veren Trump'ın, kendini sık sık formda gösterme gayreti dikkat çekerken ABD medyasına göre son fotoğraflar sağlığıyla ilgili soruları artırdı.

Temmuz 2025'te çekilen bir fotoğrafta ayak bileklerinin şiştiği ve elindeki morluğu makyaj malzemesiyle örtmeye çalıştığı görülen Trump'ın son çekilen fotoğrafları da, boynunda lekeli bir döküntü olduğunu ortaya koymuş ve sağlığıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı.

Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella, Trump'ın boynundaki döküntünün tedavisi için "önleyici bir cilt kremi" ??kullandığını söylemiş, ancak rahatsızlığın ayrıntıları hakkında bilgi vermekten kaçınmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt de Trump'ın bacağındaki şişliğin "yaygın" bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elinin ise "çok fazla tokalaşmadan dolayı" morardığını söylemişti.

Kaynak: AA

