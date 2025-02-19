Trump'a Eleştirilere Cevap: Waltz'tan Zelenskiy'e Mesaj - Son Dakika
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Trump'a Eleştirilere Cevap: Waltz'tan Zelenskiy'e Mesaj

Mike Waltz, Zelenskiy'nin Trump eleştirilerini haksız buldu ve diplomasi çağrısı yaptı.

19.02.2025 23:16
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirilerinin haklı olmadığını savunarak, "Başkan bunları tolere etmeyecektir." dedi.

Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Güvenlik Danışmanı Waltz, Trump yönetiminin, Rusya-Ukrayna savaşını durdurmaya yönelik çabalarını değerlendirdi.

Waltz, Trump'ın tek amacının savaşı sona erdirmek olduğunu ve bu kapsamda Rusya ile görüşmelerin yoğun şekilde süreceğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yeni durumu tam olarak anlayamadığını savunan Waltz, "Sanırım herkes, ölüm ve yıkımla sonuçlanan, yüz milyarlarca dolara mal olan ve yüz binlerce insanın hayatına mal olan sonsuz, ezici bir savaş döneminin sona erdiği mesajını almış değil. Bu süreç artık sona erdi." değerlendirmesinde bulundu.

Mike Waltz, Zelenskiy'nin, kendisini eleştiren Trump'a verdiği yanıt ile ilgili de "Bence hayal kırıklığı, ABD'nin Ukrayna'nın altyapısına yatırım yaparak hem madenlerini hem de doğal kaynaklarını, petrol ve doğal gazını geliştirmesini sağlayacak bir öneri karşısında bu tuhaf geri adımdan ve retoriğin tırmanmasından kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Kiev'in kullandığı retoriği beğenmediklerini, "Aslında tüm bunlar Ukrayna için bir fırsat. Bunun ne olduğunu görmeleri gerekiyor. Bunun yerine, bu tür gerilimi artıran bir retorik ve hoşgörü gösterilmeyecek bir direnç gördük. Başkan bunu tolere etmeyecektir" sözleriyle açıklayan Waltz, Zelesnkiy'e şöyle seslendi:

"Kimsenin, Başkanı bu işi diplomatik bir çözüme götürmeye çalıştığı için eleştirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Başkanın dün söylediği şey şu: Zelenskiy neden ülkesinin iyiliği için bu savaşı sona erdirmeye çalışmadı?"

Avrupalı müttefiklerle görüşmeler yaptıklarını da belirten Waltz, başta Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinin, Ukrayna konusunda güvenlik garantileri vermelerinden memnun olduklarını söyledi.

Trump, Zelenskiy ile ilgili son açıklamasında, kendisi için "seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmış ve onu Rusya-Ukrayna savaşını başlatıp savaşı durdurmaya yönelik hiçbir adım atmamakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

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