Trump'a İran Politikasında Destek Azaldı - Son Dakika
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Trump'a İran Politikasında Destek Azaldı

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ABD'de yapılan ankette, Trump'ın İran politikası desteği ciddi şekilde düştü. Çoğunluk, çatışmayı gereksiz buluyor.

ABD'de yapılan ankette, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik yürüttüğü askeri operasyona Amerikan halkının verdiği desteğin önemli ölçüde azaldığı görüldü.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin gerçekleştirdiği ankete göre, Amerikalıların çoğu, elde edilen kazanımların İran'la çatışmaya değmediğini düşünüyor.

Trump'ın İran politikasına verilen desteğin azalmaya devam ettiği görülen ankette, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık üçte ikisinin (yüzde 64), 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırıları gereksiz bulduğu, Cumhuriyetçi seçmenlerin ise yüzde 37'sinin bu görüşü paylaştığı belirlendi.

ABD'li yetişkinlerin yalnızca yüzde 28'i Trump'ın İran politikasını onaylarken, bu oranda geçen ay ölçülen yüzde 34'lük desteğe göre 6 puanlık düşüş görülüyor.

Ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yaklaşık yüzde 61'i Trump'ın İran politikasını onayladığını belirtirken, bu oran haziran ayında yapılan ankette kaydedilen yüzde 71'lik destek seviyesinin 10 puan altında kaldı.

23-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen ankete ilişkin raporda, "Anket, İran savaşının ülke içinde ne kadar popülerliğini kaybettiğini pekiştiriyor. Bu durum, kasım ayında yeniden seçime girecek ve Trump'ın askeri eylemlerini savunacak Cumhuriyetçi Kongre üyeleri için potansiyel bir sorun teşkil ediyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'de yakın dönemde yayımlanan diğer kamuoyu yoklamaları da Başkan Trump'ın İran politikasına verilen desteğin istikrarlı şekilde gerilediğini ve genel seçmen desteğinin yaklaşık yüzde 30 seviyesine düştüğünü ortaya koydu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'a İran Politikasında Destek Azaldı - Son Dakika

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