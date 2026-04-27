Trump\'a saldırı girişimi sonrası güvenlik zafiyetleri sorgulanıyor

ABD makamları dün yaptığı açıklamada, Washington Hilton'daki saldırı şüphelisinin Donald Trump'ı ve diğer yönetim yetkililerini hedef aldığını, ABD Başkanı'nın çevresindeki tekrarlayan güvenlik zafiyetleri konusunda soruların arttığını belirtti. Vekil Başsavcı Todd Blanche, saldırganın 'yönetim üyelerini hedef aldığına' ve 'tek başına hareket ettiğine' inandıklarını söyledi. Şüphelinin bugün federal mahkemede resmen suçlanması bekleniyor. ABD medyası, gözaltındaki kişinin adının Cole Tomas Allen olduğunu açıkladı.

Trump'a yönelik saldırı girişiminin şüphelisi Allen'ın saldırıdan dakikalar önce aile üyelerine gönderdiği bir mesajda kendisini 'dost canlısı federal suikastçı' olarak tanımladığı ve Trump yönetimi politikalarına karşı sert eleştirilerde bulunduğu öğrenildi. Saldırganın haftalar öncesinden Washington Hilton'da bir otel odası ayırttığı ve Los Angeles dışındaki evinden trenle seyahat ettiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgede yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin ve Pakistan'da planlanan görüşmelerin çöküşünün ardından, Tahran ile Washington arasındaki barış çabalarının kritik bir noktada olduğu bir dönemde bugün Rusya'ya gitti. Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Atina ziyaretinin ardından Yunanistan’ın Fransa ile güncellenen stratejik ortaklığının; savunma, ekonomi ve teknoloji sektörlerinde ikili ilişkilerin derinleştiği bir dönemi temsil ettiğini söyledi. Miçotakis, anlaşmanın 'güçlü ve çok düzeyli bir ittifaka' dönüştüğünü belirtti.