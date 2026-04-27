Trump'a saldırı girişimi sonrası güvenlik zafiyetleri sorgulanıyor

27.04.2026 19:30
ABD makamları, Washington Hilton'daki saldırı şüphelisinin Donald Trump ve diğer yönetim yetkililerini hedef aldığını açıkladı. Şüphelinin kendisini 'dost canlısı federal suikastçı' olarak tanımladığı öğrenildi.

ABD makamları dün yaptığı açıklamada, Washington Hilton'daki saldırı şüphelisinin Donald Trump'ı ve diğer yönetim yetkililerini hedef aldığını, ABD Başkanı'nın çevresindeki tekrarlayan güvenlik zafiyetleri konusunda soruların arttığını belirtti. Vekil Başsavcı Todd Blanche, saldırganın 'yönetim üyelerini hedef aldığına' ve 'tek başına hareket ettiğine' inandıklarını söyledi. Şüphelinin bugün federal mahkemede resmen suçlanması bekleniyor. ABD medyası, gözaltındaki kişinin adının Cole Tomas Allen olduğunu açıkladı.

Trump'a yönelik saldırı girişiminin şüphelisi Allen'ın saldırıdan dakikalar önce aile üyelerine gönderdiği bir mesajda kendisini 'dost canlısı federal suikastçı' olarak tanımladığı ve Trump yönetimi politikalarına karşı sert eleştirilerde bulunduğu öğrenildi. Saldırganın haftalar öncesinden Washington Hilton'da bir otel odası ayırttığı ve Los Angeles dışındaki evinden trenle seyahat ettiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgede yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin ve Pakistan'da planlanan görüşmelerin çöküşünün ardından, Tahran ile Washington arasındaki barış çabalarının kritik bir noktada olduğu bir dönemde bugün Rusya'ya gitti. Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Atina ziyaretinin ardından Yunanistan’ın Fransa ile güncellenen stratejik ortaklığının; savunma, ekonomi ve teknoloji sektörlerinde ikili ilişkilerin derinleştiği bir dönemi temsil ettiğini söyledi. Miçotakis, anlaşmanın 'güçlü ve çok düzeyli bir ittifaka' dönüştüğünü belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Donald Trump, Washington, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 19:43:17.
