Trump'a Seçim Müdahalesi Raporu - Son Dakika
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Trump'a Seçim Müdahalesi Raporu

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın 2020 seçimlerine müdahale iddialarını içeren raporu paylaştı.

14.01.2025 11:16
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ABD Adalet Bakanlığı, eski Özel Yetkili Savcı Jack Smith'in hazırladığı, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump aleyhindeki 2020'deki "başkanlık seçimlerine müdahale" davasının bulgularını kapsayan raporu kamuoyuyla paylaştı.

CNN'in haberine göre, 130 sayfalık raporda 2020'deki başkanlık seçimine ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylarına yer verildi.

Raporda, Trump'ın "halkın iradesini yıkmaya çalıştığı ve seçim sonuçlarını değiştirmek için uğraştığı" değerlendirmesi yer aldı.

2020'deki başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilen raporda, "Trump, seçimi kaybettiğinde ve yasal yollara başvurmanın başarısızlıkla sonuçlanacağını anladığında, iktidarı elinde tutmak için çok sayıda suç teşkil eden girişimde bulundu." ifadeleri yer aldı.

Raporda "Ülkedeki demokratik süreç 130 yılı aşkın süredir barışçıl ve düzenli şekilde işlemekteydi, ta ki Trump tarafından bozulana kadar." vurgusu yapıldı.

Öte yandan Trump, rapora ilişkin Truth Social hesabından tepki gösterdi.

Raporu hazırlayanı hedef alan Trump, "Jack Smith, çaresizliğini gözler önüne sermek için sahte bulgularını gece 01.00'de yayınladı." ifadelerini kullandı.

Smith istifa etmişti

Eski Özel Yetkili Savcı Smith, başkent Washington'da açtığı davada Trump'ı, 2020'deki seçim yenilgisini tersine çevirme çabaları nedeniyle suçlamıştı.

Trump, 6 Ocak Kongre baskını olayları ve 2020 Başkanlık seçim sonuçlarına müdahale girişimi nedeniyle savcı Smith'in kendisine yönelik Ağustos 2023'te açtığı ceza davasında hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Ayrıca Trump, seçim öncesi yaptığı mitinglerde göreve geri döndüğünde Smith'i derhal görevden alacağını söylemişti.

Smith ise 12 Ocak'ta görevinden istifa etmişti.

Diğer yandan Trump'ın devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'daki görevi bittikten sonra Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde saklamakla suçlandığı federal dava da geçen temmuzda düşürülmüştü.

ABD başkanı seçilen Trump, 20 Ocak'ta Oval Ofis'teki ikinci dönemi için yemin edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Adalet Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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