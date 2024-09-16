Trump'a Suikast Girişimi

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(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Federal Soruşturma Bürosu (FBI), eski Başkan Donald Trump'un Pennsylvania'da uğradığı silahlı saldırıdan iki ay sonra, West Palm Beach'teki golf sahasında yeniden bir suikast girişimiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı. Şüpheli gözaltına alındı.

FBI, ABD Başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın "bir suikast girişimi gibi görünen" teşebbüsün hedefi olduğunu açıkladı. FBI olayın ABD Başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın pazar günü West Palm Beach'te kendisine ait golf sahasında golf oynarken gerçekleştiğini bildirdi.

ABD Gizli Servis ajanlarının golf kulübünün yakınında silahlı bir kişi görmeleri üzerine şüpheliye ateş açmalarının ardından şüphelinin FBI tarafından birkaç dakika içinde yakalandığı açıklandı. FBI olayla ilgili araştırmanın devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, mülk sınırına yakın çalılardan bir dürbünlü AK-47 tipi bir tüfeğin ele geçirildiğini belirtirken, Gizli Servis şüphelinin herhangi bir ateş açıp açmadığının henüz net olmadığını belirtti.

Olay, Trump'ın Pennsylvania'daki bir mitingde kulağından vurularak yaralandığı olaydan iki ay sonra meydana geldi.

Şüpheli Ryan Wesley Routh daha önce çok kriminal suçlardan gözaltına alınmıştı

Trump'a AK-47 tipi bir silah doğrultmak şüphesiyle yakalanan 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh'ın daha önce de çeşitli suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Kuzey Carolina doğumlu Routh'un suç listesinde uyuşturucu bulundurma, ehliyetsiz araç kullanma, sigortasız araç kullanma gibi suçlar bulunuyor. Kuzey Carolina'nın yerel gazetelerinden Greensboro News & Record'un 2002'deki haberine göre; Routh, bir trafik çevirmesi sırasında silahına sarılarak kaçtıktan sonra üç saat süren bir operasyonun ardından bir çatı kaplama şirketinin ofisinde kendini barikatla kapatmış ardından gözaltına alınmıştı.

Routh, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana çeşitli medya mecralarına gönüllü ABD askeri olarak röportaj vermişti. Askeri deneyimi bulunmayan Routh, 2022'de Rusya'nın saldırıları sonrasında Ukrayna'ya gidip Afgan askerleri paralı asker olarak Ukrayna'ya getirmeye çalıştığını söylemişti. Routh, The New York Times'a verdiği bir röportajda Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamak amacıyla Washington'a gidip yetkililerle görüşmeye çalıştığını belirtmişti.