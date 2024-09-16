Trump'a Suikast Girişimi Güvenlik Tartışmalarını Artırdı - Son Dakika
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Trump'a Suikast Girişimi Güvenlik Tartışmalarını Artırdı

Florida'da Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası güvenlik endişeleri ve soruşturmalar başlatıldı.

16.09.2024 12:18
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NEW Florida'daki golf kulübünde eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık seçimindeki adayı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın ardından güvenlik önlemleri tartışılıyor.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik, yaptığı açıklamada, Trump'ın zarar görmemesinden memnun olduklarını belirtti.

Stefanik, "Ancak kendimize bir suikastçının Trump'a bu kadar yaklaşmasına nasıl müsaade edildiğini sormalıyız?" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike Kelly ve Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jason Crow, yaptıkları ortak açıklamada, siyasi şiddet konusunda derin endişelerinin devam ettiğini bildirerek, durumu takip ettiklerini ve Gizli Servis'ten açıklama talep ettiklerini aktardı.

Florida Valisi Ron DeSantis de açıklamasında eyaletin konu hakkında kendi soruşturmasını yürüteceğini duyurdu.

DeSantis, "Halk, suikastçının kim olduğu ve eski başkan ve şimdiki başkan adayının 500 metre yakınına nasıl girebildiği hakkındaki gerçekleri öğrenmeyi hak ediyor". ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna da yaptığı açıklamada, eski bir başkana "60 günde 2 suikast girişiminin kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Khanna, "Gizli Servis yarın Kongre'ye gelmeli, koruma çemberini genişletmek için hangi kaynaklara ihtiyaç olduğunu bize söylemeli ve aynı gün iki partili bir oylamayla bu kaynakları tahsis edelim." ifadesine yer verdi.

Öte yandan Başkan Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, ekibine Gizli Servis'in Trump'ın güvenliğini sağlamak için gereken her türlü kaynağı sağlamaya devam etmeleri talimatı verdiğini belirtti.

Trump, kendisini "güvende" tutan Gizli Servis'e teşekkür etti

Diğer yandan, eski Başkan Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, ilgi ve iyi dilekler için teşekkürlerini iletti.

Trump, "En önemlisi, ABD Gizli Servisi'ne, Şerif Ric Bradshaw'a ve onun cesur ve kendini işine adamış vatanseverlerden oluşan ofisine ve tüm kolluk kuvvetlerine, bugün Trump International'da ABD'nin 45. Başkanı ve yaklaşan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday olarak beni GÜVENDE tutmak için yaptıkları inanılmaz iş için teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Seçim kampanyası iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civarda silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaşmıştı.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklamıştı.

AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığını belirtmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki golf kulübünde Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturduğunu açıklamıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'a Suikast Girişimi Güvenlik Tartışmalarını Artırdı - Son Dakika

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