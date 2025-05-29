Trump'a Suikast Tehdidi: Göçmen Gözaltında

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Başkan Donald Trump'a mektupla suikast tehdidinde bulunan bir düzensiz göçmenin, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimi (ICE) tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Noem'in konuya ilişkin ifadelerine yer verildi.

Trump'ı "bir mitingde başından vuracağını" belirttiği mektubuyla tehdit eden düzensiz göçmene karşı Noem, "ICE görevlilerimiz sayesinde, Başkan Trump'ı öldürmekle tehdit eden bu düzensiz göçmen artık cezaevinde." ifadesini kullandı.

Noem, tehdidin 2024 Temmuz'unda Pensilvanya'da Trump'a yönelik suikast girişiminin üzerinden henüz bir yıl geçmeden meydana geldiğini vurguladı.

Öte yandan Eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump'a yönelik "suikast çağrısı" yaptığı iddiasından yalnızca iki hafta sonra böyle bir tehdidin gelmesine dikkati çeken Noem, tüm siyasetçilere ve medya mensuplarına söylemlerinde daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Eski FBI Direktörü Comey ise mayıs ortalarında, Instagram hesabında "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmış, söz konusu paylaşım Trump'a suikast girişimi iddiasıyla büyük tepki toplamıştı.

Trump da, Comey'i kendisine suikast çağrısında bulunmakla suçlayarak, "Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Eğer FBI direktörüyseniz ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, bu suikast anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.