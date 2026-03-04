Trump'a Yakın Medyada İran Tepkisi - Son Dakika
Trump'a Yakın Medyada İran Tepkisi

04.03.2026 11:07
ABD'nin İran'a saldırısına Trump'a yakın medya figürlerinden eleştiriler geldi. Carlson ve Kelly, İsrail etkisini vurguladı.

NEW ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ilk günlerinde, ABD Başkanı Donald Trump'a kendisine yakın duran bazı muhafazakar medya figürlerinden eleştiriler yöneltilmesi dikkati çekti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler sürerken daha önce Trump yönetimine yakın bazı muhafazakar medya figürleri, ABD'nin askeri operasyonuna tepki gösterdi.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson ve TV sunucusu Megyn Kelly ile Daily Wire dijital medya şirketinin yorumcusu Matt Walsh, Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri operasyonuna tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Eleştirilerin çoğu, İsrail'in Trump'ın savaşa girme kararı üzerindeki etkisine odaklandı.

Gazeteci Carlson, ABC News'e verdiği demeçte, İran'a yönelik saldırıyı "kesinlikle iğrenç ve şeytani" olarak nitelendirdi.

Saldırı kararının ABD'den çok İsrail'in etkisiyle alındığını savunan Carlson, "Bunu söylemek zor ama burada kararı ABD vermedi, (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu verdi." dedi.

Sunucu Kelly de programında, ölen ABD askerlerine ilişkin, "Kimse yabancı bir ülke için ölmemeli. Bence o askerler Amerika Birleşik Devletleri için ölmediler. Bence İran veya İsrail için öldüler." ifadelerini kullandı.

Walsh ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "ABD'nin, İsrail'in baskısı nedeniyle İran'la savaşa girdiğini açıkça söylediğini" belirterek bunun "söylenebilecek en kötü şey" olduğunu ifade etti.

Trump ise gazeteci Rachael Bade'e verdiği röportajda, Carlson ve Kelly'nin görüşlerinin destekçileri arasında yaygın olmadığını savundu.

Diğer yandan, Fox News'ün tanınan isimleri Sean Hannity, Brian Kilmeade ve Mark Levin, İran'a yönelik saldırılar konusunda Trump yönetimine destek vermeye devam eden isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, İsrail, Medya, İran, Son Dakika

