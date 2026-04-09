Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: ABD Askeri İran'da Kalacak

09.04.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, gerçek bir anlaşma sağlanana kadar ABD askerlerinin İran yakınlarında kalacağını duyurdu.

(ANKARA) -ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında "gerçek bir anlaşma" sağlanana kadar tüm ABD askeri personeli ve unsurlarının İran yakınlarında kalacağını söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anlaşmanın sağlanamaması ihtimalini "çok düşük" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli; ek mühimmat, silahlar ve halihazırda önemli ölçüde zayıflatılmış bir düşmanın ölümcül şekilde etkisiz hale getirilmesi ve yok edilmesi için gerekli olan her şeyle birlikte, 'gerçek anlaşma' tam olarak uygulanana kadar İran'ın içinde ve çevresinde bulundukları yerde kalacaktır."

Eğer herhangi bir nedenle bu gerçekleşmezse ki bu son derece düşük bir ihtimal, o zaman 'çatışma başlar'; daha büyük, daha iyi ve daha güçlü şekilde, daha önce kimsenin görmediği ölçekte.

Bu anlaşma aslında uzun zaman önce yapılmıştı ve aksini iddia eden tüm asılsız söylemlere rağmen, nükleer silah yok ve Hürmüz Boğazı açık ve güvenli olacak.

Bu arada büyük ordumuz hazırlık yapıyor ve dinleniyor, hatta bir sonraki 'seferini' sabırsızlıkla bekliyor. Amerika geri döndü."

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
11:01
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni
10:33
Ateşkeste kriz ayyuka çıktı! Önce paylaştı sonra sildi
10:30
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
10:22
Bekçi olmanın şartları değişti
09:48
Akaryakıta dev indirim geliyor! Tarih ve rakam netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:32:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.