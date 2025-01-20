Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak göreve başladı

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- ABD'de ikinci Trump dönemi: Trump Beyaz Saray'a geri döndü

Trump, ABD'nin 47'inci başkanı olarak yemin etti

WASHINGTON - Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak yemin ederek resmen göreve başladı.

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi başladı. Başkent Washington DC'deki Kongre Binası Rotunda Salonu'nda düzenlene törenle Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak yemin ederek resmen göreve başladı. Yaşayan tüm eski ABD başkanları olan Barack Obama, Bill Clinton, Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile senatörler, Temsilciler Meclisi üyeleri törendeki yerlerini aldı. İş dünyasının önde gelen isimleri Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ve Sundar Pichai de törene katıldı. Törenin başında New York Başpiskoposu'nun dua okumasının ardından ilk olarak Başkan Yardımcısı James David Vance, ardından Trump iki İncil'e el basarak yemin etti.

"ABD'nin altın çağı başladı"

Yemin töreninin ardından ilk konuşmasında Trump, ABD'nin altın çağının başladığını ilan ederek, "Bugünden itibaren ülkemiz yeniden refaha kavuşacak ve bizden faydalanılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm dünyaya ABD'nin yeniden bir numara olduğunu göstereceğiz" dedi.

ABD'deki ekonomik ve sosyal krizlere değinen Trump, Los Angeles'taki ev krizine, eğitim sisteminin kötü durumuna ve sağlık hizmetlerindeki eksikliklere vurgu yaptı. "Tüm bunlar bugünle birlikte değişecek ve çok hızlı olacak" diyen Trump, değişim sürecini hızla başlatma sözü verdi.

Güney sınırında acil durum ilan edilecek

Sınır güvenliği konusunda kararlı bir duruş sergileyeceğini belirten Trump, güney sınırında acil durum ilan edeceğini duyurarak, yasa dışı girişleri tamamen durdurmayı hedeflediğini ifade etti. Trump, "Kartelleri yabancı terör örgütü olarak ilan edeceğiz ve federal güçlerimizi bu suç ağlarına karşı harekete geçireceğiz" ifadelerini kullanarak, milyonlarca suçlu yabancının sınır dışı edileceğini vurguladı. Trump, "yakala ve serbest bırak" politikasına son verileceğini açıkladı.

"Enerji acil durumu ilan ederek fiyatları düşüreceğiz"

Trump, ABD'yi yeniden bir üretim üssüne dönüştürme hedefini vurgulayarak, fosil yakıt rezervlerini aktif olarak kullanacaklarını belirtti. Trump, "Enerji acil durumu ilan ederek fiyatları düşüreceğiz ve ABD enerjisini dört bir yana satacağız. Yeniden zengin bir ülke olacağız" ifadelerini kullanarak, elektrikli araç zorunluluğunu kaldıracağını ve otomotiv sektörünü yeniden canlandıracağını açıkladı.

"Bir daha asla ülkemizin gücü, siyasi rakipleri korkutmak için bir silah olmayacak"

Konuşmasında ifade özgürlüğüne özel bir vurgu yapan Trump, "Bir daha asla ülkemizin gücü, siyasi rakipleri korkutmak için bir silah olmayacak" ifadelerini kullanarak, adalet sistemini her ABD'liye eşit şekilde hizmet verecek şekilde düzenleme sözü verdi. Trump, Covid-19 aşısı nedeniyle işlerinden ayrılmak zorunda kalan askerlerin de görevlerine iade edileceğini duyurdu.

"Irk ve cinsiyet konusunda yapay ayrımlara son vereceğiz"

Martin Luther King'in hayallerini gerçekleştirme sözü veren Trump, 20 Ocak'ı "özgürlük günü" ilan etti. Trump, "Bugünden itibaren yalnızca iki cinsiyetin bulunduğunu kabul edeceğiz: kadın ve erkek. Irk ve cinsiyet konusunda yapay ayrımlara son vereceğiz" ifadelerini kullandı.

" Panama Kanalı'nı geri alacağız ve Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi olarak adlandıracağız"

ABD'nin dünya üzerindeki egemenliğini artırmayı hedeflediğini belirten Trump, Panama Kanalı'nı Çin'in yönettiğini iddia ederek, "Panama Kanalı'nı geri alacağız ve Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi olarak adlandıracağız" ifadelerini kullandı. Dünyanın en güçlü ordusunu yeniden inşa etme sözü veren Trump, "Tüm savaşları bitireceğiz ve ABD'yi dünya sahnesinde en saygıdeğer konuma taşıyacağız" dedi.

Trump, "Geçmişte çok acılar çektik ama bugün yeniden birlikte başaracağız. Hiç kimse ABD halkının gücüne engel olamaz. Geleceğimiz çok parlak ve yeniden çok sevdiğiniz bu ülkeyi inşa edeceğiz" dedi.

Konuşmasının ardından Trump, Beyaz Saray'a geçerek ilk başkanlık kararnamelerini imzalayacağını duyurdu. Kararnamelerin enerji fiyatlarının düşürülmesi, sınır güvenliği önlemleri ve anayasa karşıtı sansür uygulamalarının kaldırılması gibi konuları kapsaması bekleniyor.