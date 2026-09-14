Trump, ABD'nin en üstün silahları ürettiğini savundu, Hürmüz'de tazminat istedi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin şimdiye kadarki "en üstün ve seçkin silahları ürettiklerini" belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin silah stoklarının tükendiği yönündeki tartışmalara cevap verdi.

Bu konuda kısa süre önce aldığı bilgiyi paylaştığını belirten Trump, "ABD'nin tarihimizde hiç olmadığı kadar üstün ve seçkin silahlar ürettiğine dair bir rapor aldım. Bu silahlar, Orta Doğu'daki ve ötesindeki kuvvetlerimize günlük teslim ediliyor." ifadelerini kullandı.

Trump, savunma şirketlerinin fabrikalarının "7/24 çalıştıklarını", aynı zamanda her bir fabrikanın ortalama "4 ila 5 büyük ölçekli yepyeni tesis" inşa ettiğini kaydetti.

ABD Başkanı, bu üretimlerin odak noktasının, "halihazırda stoklarda büyük miktarlarda bulunan" Patriot, THAAD, Tomahawk ve diğer standart füze sistemleri olduğunu bildirdi.

İran'la Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırılara da değinen Trump, "Hürmüz Boğazı'ndan petrol akıyor. Bize hiçbir şekilde yardımcı olmayan dünya ülkeleri, bu sahtekarlık dolu çatışma sona erdiğinde ABD'ye tazminat ödemeli ve ödeyecektir. Bunu kendimizden çok başkaları için yapıyoruz ve bunu nesillerdir yapıyoruz." görüşünü paylaştı.

Trump, bu paylaşımından kısa süre önce de Tahran yönetiminin "acilen ve şiddetle" anlaşma yapmak istediğini iddia etmişti.

İran ile ABD arasında belirsizliğini koruyan anlaşma süreciyle ilgili düşüncelerini paylaşan Trump, "Başarısız bir devlet olan İran, acilen ve şiddetle bir anlaşma yapmak istiyor. ABD'nin bu anlaşmaya katılıp katılmayacağına ben karar vereceğim ki biz bu fikre açığız." değerlendirmesinde bulunmuştu.