Trump, NATO Zirvesi için 7 Temmuz'da Ankara'da

(ANKARA) - Ankara'nın 7-8 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Temmuz sabahı Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Trump'ın önce Anıtkabir'i ziyaret etmesi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmesi öngörülüyor.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı katılacağını açıkladığı Zirve kapsamındaki programına göre, Trump 7 Temmuz'da sabah saatlerinde Ankara'ya gelecek. Trump'ın ilk durağı Anıtkabir olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ı Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı'nda heyetler arası görüşmenin ardından baş başa görüşmeye geçilmesi bekleniyor.